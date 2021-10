149 Staphorsters laten zich prikken op tweede ingelaste vaccinatiesessie

De GGD is zeer te spreken over het aantal mensen dat zich liet vaccineren. Volgens woordvoerster Hanna Wolff was de vaccinatiesessie een groot succes. "De sfeer was positief en het liep gesmeerd." De GGD en artsen in Staphorst overwegen nu om een derde priksessie in te lassen en overleggen over een geschikte datum.

Drempel verlagen

Gisteren en vorige week dinsdag konden Staphorsters zonder afspraak een vaccinatie halen. De GGD en huisartsen willen de drempel op die manier verlagen. Voorheen moesten inwoners van Staphorst naar Meppel of Zwolle voor een prik.

Huisartsen in Staphorst en de GGD bundelen de krachten om de vaccinatiegraad in de gemeente Staphorst omhoog te krijgen. De gemeenschap kampt met een lage vaccinatiegraad (56 procent), opvallend veel zieken en is landelijk koploper wat betreft het aantal coronabesmettingen.

Religieuze overwegingen

Veel mensen uit Staphorst nemen geen vaccinatie uit religieuze overwegingen. Daarnaast zijn de gezinnen groot en is Staphorst een homogene gemeenschap. Het resultaat: veel besmettingen en veel zieken. Burgemeester Jan ten Kate van Staphorst riep zijn burgers gisteravond op om de keuze om geen prik te nemen nog eens goed te overwegen.

Op 16 november mogen mensen hun tweede Pfizer-vaccinatie halen bij de huisartsen.