Deel Hengelose raad wil in debat over noodopvang vluchtelingen

Een deel van de Hengelose gemeenteraad wil vanavond in debat over de noodopvang van vluchtelingen. Afgelopen weekend werden er honderd vluchtelingen opgevangen in de stad.

Volgens burgemeester Sander Schelberg ging hij zijn boekje allesbehalve te buiten. Een burgemeester hoeft hiervoor de raad niet te raadplegen, betoogde hij bij 1Twente.

Onafhankelijk raadslid Leo Janssen vindt daarentegen dat een besluit met zoveel impact altijd met de raad besproken moet worden. Nu bleef het bij een mededeling. Daarom heeft hij samen met Jeanet Nijhof van de PVV een debat aangevraagd in de raadsvergadering van vanavond. De SP steunt dat debat.

'Dit hoort thuis in de raad'

Leo Janssen is een paar dagen nadat de kwestie actueel werd nog steeds gepikeerd: "We willen dit debat om de discussie breder te voeren. Daar waar het thuishoort, in de raad." Met een interpellatiedebat kan een raadslid inlichtingen van het college of de burgemeester vragen over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Als een derde van de aanwezige raadsleden akkoord gaat, kan het debat gevoerd worden.

Wat als dat percentage niet gehaald wordt? Janssen: "Wordt het verzoek niet gehonoreerd, dan zullen Nijhof en ik in het vragenkwartiertje ons zegje doen. We hebben liever een debat, omdat dan elke fractie zijn zegje kan doen."

Trots

Sander Schelberg is juist trots op het feit dat Hengelo de aan Overijssel toegewezen honderd vluchtelingen kan opvangen: "De Commissaris van de Koning belde mij zaterdagmorgen, nadat hij het verzoek van de verantwoordelijke minister had ontvangen. Ik zit de regietafel (zie kader, red.) voor deze regio voor en toen de vraag voorbij kwam, ging ik eerst bij mezelf te rade: is er in Hengelo een geschikt pand te vinden?"

Ook andere gemeenten zochten mee, maar uiteindelijk bleek Hengelo de beste papieren te hebben. Schelberg lacht: "Toen heb ik vanuit mijn hoedanigheid als voorzitter van die regietafel aan Hengelo gevraagd de opvang voor haar rekening te nemen."

Aan de Landelijke Regietafel Migratie & Integratie (LRT) werken we met het Rijk, de provincies en gemeenten aan gezamenlijke opgaven op het terrein van asiel, huisvesting statushouders en integratie en participatie.

Waarom?

In het Hazemeijercomplex in Hengelo zijn zondag 24 oktober 65 vluchtelingen aangekomen vanuit Ter Apel. Een dag later volgden er nog eens 35. In de opvang in Ter Apel is al weken sprake van een crisissituatie: teveel asielzoekers komen er binnen en er is nauwelijks uitstroom. Vandaar de vraag van de verantwoordelijke minister aan z'n Commissarissen van de Koning om met spoed opvang te regelen voor in elk geval honderd mensen per provincie.