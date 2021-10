Stunt tegen topploegen PSV, Ajax en AZ doel voor FC Twente, Heracles en PEC Zwolle

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij.

PSV – FC Twente

Kan FC Twente zich bij titelkandidaat PSV herpakken na de teleurstellende resultaten tegen Willem II en NEC? Winnen in Eindhoven lukte de Enschedeërs nog maar vier keer sinds 1965.

De laatste Twentse overwinning in 2012 was een memorabele: 2-6. Bij rust prijkte er al 0-4 op het scorebord door goals van Ola John, Willem Janssen, Peter Wisterhof en Luuk de Jong. Na de rust maakten Leroy Fer en opnieuw Willem Janssen het zestal vol.

De laatste ontmoeting, afgelopen februari, werd door PSV eenvoudig met 3-0 gewonnen, maar een jaar eerder sleepte Twente nog knap een punt uit het vuur nadat Haris Vuckcic in de slotfase fraai de 1-1 binnenschoot.

In 1979 leed FC Twente de grootste van 32 competitienederlagen in het Philips-stadion: 7-1. Bij rust leek er nog van alles mogelijk nadat Martin Jol uit een vrije trap 2-1 maakte. Na de pauze denderde PSV door met Harry Lubse als drievoudig schutter.

Aftrap: zaterdag 16.30 uur

Haris Vuckic bezorgde FC Twente met een fraaie knal een punt in het seizoen 19/20 (Foto: Orange Pictures)

Heracles – Ajax

Aan vertrouwen bij Ajax geen gebrek na de negen goals tegen Borussia Dortmund (4-0) en PSV (5-0). En dat vertrouwen is bij Heracles juist ver te zoeken na de schlemielige verliespartijen in de derby’s tegen Go Ahead (4-2) en PEC Zwolle (1-0).

In februari won Ajax met 0-2 in Almelo, maar in de drie edities daarvoor struikelden de Amsterdammers elke keer. Cyriel Dessers maakte de winnende goal vorig jaar februari en Mohammed Osman deed datzelfde in 2019. In de eerste speelronde van het seizoen 2017/2018 won Heracles met 2-1. Hakim Ziyech zette Ajax nog wel op voorsprong maar Paul Gladon en Brandley Kuwas bezorgden Heracles alsnog de overwinning.

Tegenover vijf overwinningen van Heracles sinds 1963 staan dertien nederlagen. De bitterste was die uit 1985. Marco van Basten pijnigde de Almeloërs met vijf goals, uitslag 1-8.

Remco Pasveer was tot 2014 de keeper van Heracles en speelde zijn laatste wedstrijd voor de Almeloërs tegen Ajax, de club waar hij nu het doel verdedigt. Destijds werd het 1-1. Ajax werd met dat punt toen landskampioen, Heracles speelde zich veilig.

Aftrap: zaterdag 18.45 uur

Cyriel Dessers maakte vorig jaar in februari de winnende tegen Ajax (Foto: Orange Pictures)

AZ – PEC Zwolle

Verder dan enkele remises is PEC Zwolle deze eeuw nog niet gekomen bij AZ. Zo eindigde de laatste ontmoeting in Alkmaar in 1-1. AZ’er Calvin Stengs kreeg al na zeventien minuten de rode kaart waarna Clint Leemans PEC op voorsprong zette. Die marge kon PEC niet vasthouden en het zag ook nog eens Thomas Lam in de slotfase van het veld gestuurd worden.

Voor de laatste PEC-zege bij AZ moeten we terug naar december 1992, toen beide ploegen nog in de eerste divisie speelden. Edwin Duim maakte de enige treffer van de wedstrijd. Winnen in de eredivisie lukte PEC nog maar drie keer en voor het laatst in 1986: 1-3. Aziz Doufikar en Foeke Booy (2x) tekenden 35 jaar geleden voor de Zwolse goals.

Aftrap: zaterdag 21.00 uur

Foeke Booy (m) in dienst van Zwolle (Foto: ANP)

Go Ahead Eagles – Fortuna Sittard

Het is alweer 25 jaar geleden dat Go Ahead en Fortuna elkaar in de Adelaarshorst troffen in de eredivisie. In 1996 won Go Ahead met 2-0 door goals van Mark Schenning en Pieter Bijl.

Na die zege volgden alleen duels in de eerste divisie. De laatste twee daarvan, in 2015 en 2018, wonnen de Limburgers.

De Deventer-ploeg won de laatste twee duels tegen Heracles en Vitesse. Voor een serie van drie zeges in de eredivisie moeten we terug naar 1995 toen Go Ahead erin slaagde zes duels op rij te winnen.

Aftrap: zondag 20.00 uur

Alle duels zijn live te volgen via de Oosttribune op Radio Oost.