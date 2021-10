Ernstige mishandeling in vakantiehuisje IJhorst; politie wil hulp bij zoektocht naar de daders

Drie mannen zijn op donderdag 30 september mishandeld tijdens een overval in een vakantiehuisje aan de Veldhuisweg in IJhorst. De overvallers eisten geld. Inmiddels is één verdachte aangehouden, maar de twee andere overvallers zijn nog altijd niet gevonden.

De mishandeling gebeurde tussen 19.30 en 21.30 uur die avond op het het vakantiepark. De daders reden die avond in een wit personenbusje, een Ford Transit Custom Kombi. Het busje was beplakt met reclamestickers van een uitzendbureau.

De slachtoffers moesten na de overval naar het ziekenhuis. Dat ze er met 'slechts' verwondingen, zoals een gebroken arm, vanaf kwamen danken ze aan de bewoner van een huisje op een naastgelegen park. Die hoorde lawaai, waarna de overvallers stopten met slaan en er zonder buit vandoor gingen.

Signalement

Een van de drie daders is korte tijd later opgepakt. Het gaat om een 28-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij is verhoord en blijft verdachte. Nu nog de twee andere daders vinden, zegt de politie. Van de twee is een signalement:

DADER 1

- huidskleur: licht

- leeftijd: 20 - 25 jaar

- lengte: 1.80 - 1.90 meter

- postuur: fors

- kleding: rode hoody, lichte spijkerbroek

DADER 2

- lengte: kleiner dan dader 1

- postuur: smal

- kleding: lichtkleurige fleece blouse met ruiten of blokken

Tips?

Heb je dat busje op donderdagavond 30 september tussen 19.30 uur en 21.30 uur zien rijden in de omgeving van IJhorst? Heb je meer informatie over de overval? Weet je iets over een mogelijk motief of weet je wie de daders zijn? Alle informatie is welkom!

- Bel meteen de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Staphorst een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier van de politie

- Wil je liever anoniem informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000

- Anoniem tippen op internet kan via deze link