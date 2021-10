'Tijd genoeg' bij RTV Oost

Henny Vrienten in studio in Diepenheim (Foto: VitamineC Media)

De drie hoofdpersonen hebben met elkaar gemeen dat ze na allerlei omzwervingen terecht zijn gekomen in Overijssel. Henny vindt de rust en privacy op zijn boerderij in het pittoreske Diepenheim, Jeroen heeft een huis in de bossen van Dalfsen en Marjan woont aan de vaart in Kalenberg, dat midden in het waterrijke gebied ligt van Nationaal Park Weerribben-Wieden.

Ondanks dat ze voor hun werk veel in de Randstad of het buitenland zijn, verkiezen ze het oosten van het land als hun thuis. Wat vinden ze zo speciaal aan onze provincie? En welke inspirerende levenslessen hebben ze voor ons? We horen hun bijzondere verhalen, worden verwelkomd in hun huis en de streek en we maken kennis met de dingen die hen bezighouden.

De serie ‘Tijd genoeg’ zie je bij RTV Oost op woensdag 3, 10, 17 en 24 november om 20.00 en 22.00 uur. De uitzendingen worden de volgende ochtend om 08.00 uur herhaald en op elke zondag erna om 16.00 uur. Toch gemist? Klik hier om de uitzendingen terug te kijken: rtvoost.nl/tv/gemist