Dievegges stelen onder neus van verkoopster sieraden bij juwelier in Deventer

Het moeten wel 'professionals' zijn. Twee vrouwen stelen onder de neus van medewerkester Esther Peters van juwelierszaak Marleen Peters op winkelcentrum De Keizerslanden in Deventer een gouden armband en twee gouden colliers. De vrouwen gaan zo geraffineerd te werk dat het bijna niet is te zien dat ze stelen. Kijk de beelden en tip bij herkenning van de vrouwen!

Op de beelden is te zien dat een van de vrouwen twee armbandjes pakt en er eentje teruglegt. De andere houdt ze in haar handpalm en laat ze even later in haar mouw glijden.

Even pinnen en nooit meer terugkomen

De twee vrouwen maakten schaamteloos misbruik van haar dienstbaarheid. Ze stelden ook wel wat in het vooruitzicht. Er zouden juwelen voor familieleden worden gekocht. Of ze dat in aparte zakjes kon inpakken. Terwijl Esther staat in te pakken doen de vrouwen of ze contant willen betalen en dan ontdekken dat ze te weinig geld hebben. Ze gaan even pinnen en laten dertig euro achter op de toonbank.

Het blijkt een slechte deal, want de dievegges nemen dus twee colliers en een armbandje mee. Alles van 14 karaats goud met een verkoopwaarde van meer dan 4.000 euro.

Ik denk dat ze het een paar keer op een dag doen en dat wij niet het enige slachtoffer zijn Esther Peters

Wie weet waar deze vrouwen zijn? Hebben ze ook ergens anders, misschien wel in een andere samenstelling, toegeslagen? Wie herkent ze? Zijn de gestolen sieraden ergens te koop aangeboden?

Tips?

- Bel meteen de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Deventer een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier van de politie

- Wil je liever anoniem informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000

- Anoniem tippen op internet kan via deze link