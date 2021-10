Minder ziekenhuisopnames dan vorig jaar, toch krapte op IC's: hoe kan dat?

Zo hoog als vorig jaar rond deze tijd zijn de coronacijfers (nog) niet, maar toch zijn de ziekenhuizen niet gerust op de komende weken. De zorg dreigt opnieuw in de knel te raken, terwijl de intensive cares (IC) vorig jaar meer coronapatiënten aankonden. Minder covidpatiënten in het ziekenhuis, maar toch méér zorgen. Hoe kan dat?

'Isala ziekenhuis Zwolle belt operaties af vanwege dreigend capaciteitsprobleem' was onlangs de kop van een nieuwsbericht. Drie coronapatiënten werden vanuit Zwolle naar Rotterdam overgeplaatst om het ziekenhuis in de provinciehoofstad meer lucht te geven. En het aantal patiënten met covid-19 in ziekenhuis ZGT in Almelo steeg in een week tijd van tien naar twintig. Dat lijkt in eerste instantie niet erg alarmerend, toch?

Maar dat er weinig coronazieken in de ziekenhuizen zijn, is volgens Hanneke Buter, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), een misvatting. "Nederland telt 920 IC-bedden. Tien nieuwe IC-opnames lijkt dan weinig, maar in verhouding is dat best veel. De krapte op de intensive cares was er vóór corona ook al, maar toen konden ziekenhuizen zich prima redden. Als het wat te druk werd, werden patiënten naar een ander ziekenhuis verplaatst. Dat lukte eigenlijk altijd."

Verstoorde doorstroom

Nu komen de covidgevallen dus bovenop de 'reguliere' patiëntenstroom. Daarbij speelt vooral mee dat een coronapatiënt lang op de IC ligt. "Vrijwel alle covidpatiënten liggen lang op de IC, soms tot wel drie weken", zegt Bastiaan Wittekamp, intensivist en medisch manager van de intensive care bij Ziekengroep Twente (ZGT) in Almelo. "Coronapatiënten houden daarmee dus drie weken lang een bed bezet dat ook voor andere patiënten ingezet kan worden."

Buter wijst ook op de functies die de ziekenhuizen Isala en Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede hebben. "Het Isala is een hartcentrum. Daar worden misschien wel vijf tot zeven hartoperaties per dag uitgevoerd. Die mensen blijven maar kort in het ziekenhuis, waardoor de doorstroom op gang blijft", aldus Buter, die naast bestuurslid van de beroepsvereniging ook intensivist is in het Medisch Centrum Leeuwarden.

'Abnormaal druk'

In Almelo zijn er twaalf IC-bedden, met voldoende personeel. "Maar zij hebben de afgelopen coronagolven wel heel erg hard moeten werken. Het IC-personeel zit aan zijn taks. Personeel kan daardoor moeilijk een stapje harder zetten op dit moment", zegt intensivist Wittekamp. In de ziekenhuizen in Deventer en Enschede speelt er bovendien een personeelstekort: zij hebben meer IC-verpleegkundigen nodig.

Een 'blik' met extra IC-verpleegkundigen opentrekken dus. Maar dat is te makkelijk, zegt Buter. "Vorig jaar was abnormaal qua drukte. We kunnen niet meer zo opschalen als toen. Er zijn ook IC-verpleegkundigen gestopt om iets anders te gaan doen. En het werk op de IC is op het moment met deze werkdruk niet erg aantrekkelijk, dus nieuw personeel staat er ook niet zomaar."

Bovendien speelt ook de opleidingstijd van een verpleegkundige op de IC mee, zegt Wittekamp. "De opleiding duurt achttien maanden. Je moet dan wel eerst als regulier verpleegkundige zijn opgeleid."

Maatregelen

Omdat uitbreiden van de IC's geen oplossing voor de korte termijn is, ziet de NVIC liever dat het kabinet naar andere middelen kijkt. "Probeer met maatregelen te komen zodat er minder coronapatiënten in het ziekenhuis belanden. Want wij willen iedereen helpen die zorg nodig heeft. Als de druk door corona minder wordt, kunnen we iedereen helpen."