Theatershow rond roemruchte WK-voetbalfinale 1974 en hoe we nu alsnog gaan winnen

"Zijn we er toch weer ingetuind..." De woorden van commentator Herman Kuiphof op het moment dat Oranje een penalty tegen kreeg door een onvervalste Duitse schwalbe galmen tot op de dag van vandaag na bij een ieder die indertijd getuige was van het duel.

Eeuwige roem

Sportjournalist Eddy van der Ley uit Enschede blikt in de schouwburg nog eens uitgebreid terug op die roemruchte wedstrijd. "Dat toernooi vormde voor Nederland de grote doorbraak als mondiaal toonaangevend voetballand. Uitvinders werden we van het zogenoemde totaalvoetbal."

Een voetbalsysteem, waarmee Oranje eeuwige roem wist te vergaren. "Ik heb een Peruaanse vrouw. En als ik daar ben, in een taxi stap en tegen een zestig plus-chauffeur zeg waar ik vandaan kom, krijg ik in het Peruaans heel vaak de opmerking: de Oranje Machine. Refererend dus aan dat WK van '74. Iedereen van die generatie is daar nog altijd vol van. Al hebben we het helaas niet kunnen bekronen met de wereldtitel als ultieme hoofdprijs."

Sportjournalist Eddy van der Ley en Willem van Hanegem in actie in het theater. (Foto: Eric Brinkhorst)

Gastsprekers

Van der Ley geeft theatercollege samen met onder anderen Willem van Hanegem, Johnny Rep en Wim Rijsbergen, die deel uitmaakten van dat vermaarde elftal. "Waarom zij? Je moet daarin ook eerlijk zijn. Vanzelfsprekend stond Cruijff bovenaan het lijstje. En ook mensen als Piet Keizer, Wim Suurbier en Rob Rensenbrink. Toen ik deze theatershow bedacht, was ik met enkelen van hen ook in gesprek. Maar een aantal voetballers van dat team leeft helaas intussen niet meer. Al hebben we met Van Hanegem, Rep en Rijsbergen gasten die groot aanzien genieten en heerlijk over het toernooi van 1974 kunnen vertellen."

De première van de voorstelling - of om in termen te blijven: de aftrap - heeft donderdag plaats in de Schouwburg Hengelo. "Waarbij ik het publiek meeneem op een nostalgische, melancholische reis door de tijd."

Mindfuck

En er zit zelfs een heuse stunt in de maak, belooft Van der Ley op voorhand. Hij wil er nog niet al teveel over verklappen, maar laat weten dat het hele verhaal mogelijk nog een verrassende wending krijgt.

"We laten beelden van die wedstrijd zien en ik ga er nog niet alles over zeggen, maar wellicht schotelen we het publiek wel een mindfuck voor. Gaan we dus de geschiedenis herschrijven, maar dan met een positieve wending."