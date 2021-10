Enschede stelt beleid voor hoge windmolens uit: gevolgen voor milieu en gezondheid te onzeker

Enschede gaat voorlopig geen beleid maken voor het plaatsen van hoge windmolens. Er is te weinig bekend over de gevolgen van mega-windturbines voor gezondheid en milieu. Wel mag de gemeenteraad zich in november buigen over het opstellen van regels voor kleine windmolens met een tiphoogte van maximaal 35 meter.

Dat staat in een nieuw collegevoorstel voor de energievisie, die in juli van dit jaar niet door de gemeenteraad werd vastgesteld. Dat had te maken met de onduidelijkheid rondom de normen voor windenergie. De raad wil eerst een aanvullend onderzoek door GGD en RIVM afwachten over de gezondheidseffecten van windturbines alvorens beleidsregels op te stellen voor de invoering van windenergie.

Ook de Raad van State oordeelde dit jaar dat de Nederlandse regering met een milieu-effect-rapport (MER) moet komen waarin de gevolgen voor het milieu in kaart worden gebracht. De algemene normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid voor de bouw en het gebruik van windturbines zijn onvoldoende voor windmolenparken en vragen om bijstelling.

Zoekgebied langs N18 voor windturbines

De gemeente Enschede parkeert het beleid voor hoge windmolens aan de zijlijn tot meer duidelijk is over nieuwe nationale normen voor het gebruik van grote windturbines en windmolenparken en/of het onderzoek van GGD en RIVM leidt tot bijstelling daarvan.

Dat traject, dat nog zeker twee jaar kan duren, kan tot gevolg hebben dat de zoekgebieden van Enschede voor windenergie langs de N18 niet langer geschikt zijn voor de plaatsing van windturbines.

Kleine windmolens

Nadenken over kleine windmolens kan wel, vindt het Enschedese college. Want ondanks de onzekerheid over het kunnen plaatsen van windturbines met een tiphoogte van 190 tot 230 meter, willen burgemeester en wethouders wel beleidsregels invoeren voor kleine molens tot 35 meter hoogte.

De energiedoelstelling van Enschede (het aandeel duurzame energie in het totale energieverbruik moet in 2030 met 8% zijn toegenomen) blijft namelijk overeind, met de opdracht om met alternatieven te komen voor een eventueel wegvallen van opwekcapaciteit van windenergie. Dat zal bereikt moeten worden via het realiseren van mogelijkheden voor meer kleine windmolens.