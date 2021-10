Speciale teststraat en alleen toegang met QR-code: Staphorst maakt zich op voor bekeravondje

Het is het grootste evenement van de laatste weken in Staphorst; het bekerduel vanavond op sportpark Het Noorderslag tussen vv Staphorst en vv Gemert. Staphorst staat nadrukkelijk in de belangstelling door de lage vaccinatiegraad. Onder die omstandigheden moet de voetbalclub de supportersstromen rond de wedstrijd in goede banen leiden. "Staphorst op een andere manier op de kaart zetten", zegt clubvoorzitter Benny Miggels.

Nee, Benny Miggels heeft nooit getwijfeld over het al dan niet doorgaan van de bekerwedstrijd vanavond in Staphorst. "We hebben met de lokale autoriteiten overlegd. De regels vanuit Zeist waren ook helder."

En die regels luiden dat iedere bezoeker van de wedstrijd vanavond een QR-code moet kunnen laten zien als bewijs voor een dubbele vaccinatie of een negatieve coronatest. En een geldig legitimatiebewijs, uiteraard.

Wel een dingetje

Ook tegenstander Gemert kende volgens Miggels weinig twijfels om naar Staphorst te komen. "Het was wel een dingetje. Ze wilden weten hoe wij omgaan met de regels", aldus de voorzitter die opnieuw verwijst naar de regels uit Zeist. De KNVB eist dat er QR-codes getoond moeten worden, dus gaat het zo gebeuren.

Ik vind testen ook helemaal niet zo erg Supporter VV Staphorst over coronatest

En dus komt Gemert vanavond, vergezeld door drie bussen vol supporters die hun club komen aanmoedigen. Ook in Staphorst zelf nemen supporters hun maatregelen om aanwezig te kunnen zijn.

Er is zelfs speciaal een teststraat voor ingericht. "Het had voor mij niet gehoeven", zegt een oudere man die net de teststraat verlaat. "Het zijn de regels van de KNVB. Normaal kunnen we op zaterdag zonder QR-code naar binnen, dan moeten we wel een gezondheidsverklaring ondertekenen." Nu is het dus iets meer werk. De man heeft het over voor zijn club. Het is immers toch een bekerwedstrijd. "Ik verwacht wel dat ik er bij kan zijn, vanavond."

Beveiligers

De vraag is hoeveel supporters uit Staphorst en omgeving vanavond hun club komen aanmoedigen. Laten zij zich weerhouden door de regels? Dat is afwachten, zegt de voorzitter daarover. "Als mensen niet willen testen, krijgen ze helaas geen toegang tot sportpark Het Noorderslag." Beveiligers zullen daar volgens de voorzitter nauwlettend op toezien.

Van mij had het niet gehoeven Supporter VV Staphorst over coronatest

Intussen droomt Miggels al stiekem van de tweede ronde. Zaterdagavond is de loting. Hij hoopt vurig dat zijn club dan opnieuw van de partij is. "De wedstrijd tegen Gemert is een duel op zich, maar ik hoop dat wij vanavond met twaalf man voetballen", zegt hij verwijzend naar het publiek.

Als Staphorst zaterdag weer in de koker zit, hoopt hij op een thuisduel tegen een club uit de traditionele top drie. "Dan loopt heel Staphorst uit. Vorig jaar speelden we in de eerste ronde tegen PEC Zwolle. Die wedstrijd ging toen niet door vanwege corona, terecht overigens."

Weinig afhakers

Een jonge supporter die zich net heeft laten testen, vindt het niet zo'n probleem dat het nodig is. "Ik vind testen ook helemaal niet zo erg. Een teamgenoot vroeg aan mij of ik meeging. Als testen alleen voor zo'n voetbalwedstrijd moet, is het prima toch? " Hoeveel mensen er vanavond komen? De jongen heeft geen idee. Hij heeft in ieder geval niet in zijn omgeving gehoord dat mensen afhaken nu er een QR-code getoond moet worden.

Sneeuwt het sportieve aspect niet wat onder nu het vooral gaat over QR-codes? Voorzitter Bennie Miggels denkt het niet. "We kijken er reikhalzend naar uit, het publiek vermaken. Mooi dat het weer een avond is met publiek. We hebben ook nog gespeeld zonder publiek en dan word je niet echt vrolijk. Heel veel vrijwilligers hebben heel hard gewerkt om deze avond mogelijk te maken. Dat mag ook worden gezegd. We gaan Staphorst vanavond op een andere manier op de kaart zetten."