Kijk hier een nieuwe aflevering van SPUNCK! Open Podium met Helligen Hendrik

Een nieuwe aflevering van SPUNCK! Open Podium: het open podium van en voor Overijssel! Deze week blikken we vooruit op de decembermaand, want in de cultuurwereld wordt hard gerepeteerd. Jan Liefting vertelt meer over Kerst in Oud Kampen en componist Maarten de Groot is te gast. Helligen Hendrik en Wilfried Poorthuis vertellen meer over de theatervoorstelling Twentse Scrooge. Geweldige muziek in Kerstsfeer en natuurlijk de tips van Poppunt Overijssel.