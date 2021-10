Pover FC Twente boekt moeizame bekerzege tegen amateurs OSS'20

FC Twente had het duel voor de rust al lang en breed kunnen beslissen, maar de Enschedeërs hielpen in de eerste helft een aantal goede kansen om zeep. Van Wolfswinkel schoot een strafschop bijna het stadion uit en Limnios slaagde er oog in oog met Van der Leest niet in de OSS-doelman te verschalken. De Tukkers hadden geluk dat Zerrouki al vroeg in de wedstrijd zijn allereerste officiële treffer maakte. Een geweldige knal van de middenvelder eindigde in de kruising, waardoor FC Twente wél met een voorsprong aan de thee ging.

Van Wolfswinkel

Ook in de tweede helft kwam FC Twente geen moment lekker in de wedstrijd. De thuisploeg deelde zowaar enkele brutale speldenprikjes uit, zonder écht gevaarlijk te worden. Aan de andere kant kreeg Van Wolfswinkel andermaal een enorme mogelijkheid om zijn ploeg in veilige haven te koppen, maar vanuit vogelvrije positie trof de spits geen doel. Invaller Cleonise wist eveneens Van der Leest niet te passeren.

Billenknijpen

In de slotminuten werd het zelfs nog even billenknijpen voor FC Twente. OSS'20 voerde de druk flink op en ging met alles en iedereen naar voren, inclusief keeper Van der Leest. Zonder succes, want met geen enkele speler meer op eigen helft, maakte FC Twente er uit de counter alsnog 0-2 van. Rots was niet zelfzuchtig en gunde Zerrouki zijn tweede goal van de avond.

OSS'20 - FC Twente 0-2

0-1 Zerrouki (14)

0-2 Zerrouki (90+3)

Arbiter: Perez

Geel: Engelen, Van den Berg, Van de Rande, Zonnenberg; Staring

Bijz: Van Wolfswinkel mist pen. (34)

OSS'20: Van der Leest; Spierings (Leenders/88), Zonnenberg, Engelen, Eltink; Pijnenburg, Van Ginkel (Van de Rande/62), Calor (Adriaans/62); Van den Velden (De Bruijn/39), Waterink, Peltzer (De Groot/62)

FC Twente: Unnerstall; Troupée, Pröpper, Pleguezuelo, Smal; Bosch (Staring/39), Ugalde (Rots/66), Zerrouki; Limnios (Cleonise/46), Van Wolfswinkel, Misidjan (Markelo/66)

