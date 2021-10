Solar Team Twente nieuwe koploper in Solar Challenge Morocco

.

Al vrij kort na de start slaagde Solar Team Twente er in de Belgische koploper te achterhalen en meteen te versnellen waardoor de concurrentie al vrij snel uit zicht verdween.

Solar Team Twente kan juichen; ze zijn de nieuwe koploper (Foto: Solar Team Twente)

Raceleider Thomas Jansink is positief gestemd, maar wijst er op dat het nog geen gelopen race is "We hebben een fantastische dag achter de rug en daarom mogen we morgen als eerste starten. "We blijven focus houden op de finish in Agadir over twee dagen en rekenen ons zeker nog niet rijk."

Onverwachte weersomstandigheden

Aan de begin van de dag was het nog onzeker hoe de dag zou verlopen. Het weer was slecht voorspelbaar en kon nog alle kanten op", vertelt Judith Tel, strateeg van Solar Team Twente,. De avond voor de race onweerde en stormde het nog in het kamp, maar vandaag was het prachtig weer met volop zon. "We wisten dus nog niet op welke energie-inkomsten we konden rekenen. Dit is uiterst belangrijke informatie om de snelheid en strategie van de zonneauto vast te stellen", aldus Tel.

Op maandag 25 oktober begon Solar Challenge Morocco waarin zelfgebouwde zonneautos in vijf etappes verspreid over vijf dagen ruim 2.500 kilometer door de diverse Marokkaanse landschappen moeten afleggen. De opzet verschilt dit jaar van de inmiddels bekende race in Australië. In de World Solar Challenge (drieduizend kilometer) starten de teams op het punt waar ze de voorgaande dag eindigden. In Marokko zijn er etappes met een vaste start en finish, een concept dat vergelijkbaar is vergelijkbaar met de Dakar Rally. Het team dat de totale afstand in de kortste tijd aflegt, wint. Tijdens de race strijdt het Twentse studententeam tegen teams uit onder andere Groningen, Delft en Leuven. De race start en eindigt in havenstad Agadir en voert vooral door het zuidelijk deel van Marokko, aan de voet van het Atlasgebergte en de rand van de Sahara. Op vrijdag 29 oktober is de finish.

Morgen begint het team aan de voorlaatste racedag. Het team durft nog niet te speculeren over wie er met de beker naar huis kan. "Er kan nog van alles gebeuren. We weten niet wat deconcurrentie doet, en hoe vol bijvoorbeeld hun accu is. Het is zeker mogelijk dat de andere teams morgen een inhaalslag maken. We houden focus en richten ons op onze eigen strategie", vertelt Jansink.

Morgen rijdt het team van de Sahara duinen in Merzouga naar Zagora, een etappe van 447 kilometer.