Gemert maakt een einde aan de bekerdroom van Staphorst

Na een spetterende vuurwerkshow op Sportpark Het Noorderslag, duurde het niet lang voordat ook de wedstrijd in lichterlaaie stond. Ralf Kemper kreeg al in de eerste minuut een reuzenkans door geschutter van Pascal Mulder. De aanvaller van Gemert schoot echter naast. Staphorst had het lastig tegen de nummer vier van Derde Divisie Zondag, al was het bijna rust voordat dit terug te zien was in de score. In de 44e minuut zette Erwin van den Broek de bezoekers met een heerlijke vrije trap op voorsprong.

Paal

Staphorst was vlak na de theepauze nog wel dicht bij de gelijkmaker. Een verre ingooi van Dirk Muis belandde bij Sander de Grote, die zijn kopbal op de paal zag eindigen. Daarmee was het gedaan met het Overijsselse verzet. Gemert deed waar Staphorst niet in slaagde en liep via doelpunten via Kemper en Erik van Loon uit naar een overtuigende en verdiende bekerzege: 0-3.

