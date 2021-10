GA Eagles bereikt zonder problemen tweede ronde KNVB Beker

Deijl onterecht uitgeroepen tot doelpuntenmaker: "Heb wel wat Spaans in me, maar ik was het niet"

Go Ahead Eagles heeft zich net als FC Twente geplaatst voor de tweede ronde van de KNVB Beker. Op bezoek bij Almere City kwam het elftal van trainer Kees van Wonderen eigenlijk geen moment in de problemen en zegevierde het vrij eenvoudig dankzij treffers van Luuk Brouwers en Iñigo Córdoba.

Het krachtsverschil tussen Go Ahead Eagles en Almere City was enorm. De Deventer ploeg voetbalde veel gemakkelijker dan de opponent en was heer en meester in het Yanmar Stadion. Toch stond het na 45 minuten voetbal slechts 0-1. Brouwers mocht aanleggen vanaf elf meter en maakte net als afgelopen weekend tegen Vitesse geen fout. Op slag van rust kreeg Almere toch nog een kans. Doelman Noppert, die debuteerde voor Go Ahead Eagles, moest alle zeilen bijzetten om te voorkomen dat een terugspeelbal van Nauber een eigen doelpunt werd.

Klutsgoal Córdoba

In het begin van de tweede helft werd Almere City enkele keren gevaarlijk, maar even zo vaak stond Noppert op zijn post. Go Ahead Eagles maakte aan de korte opleving van de thuisploeg al in de zeventigste minuut een einde. Uit de kluts verdubbelde Córdoba de marge en zette hij zijn ploeg op 0-2. Het gaf Van Wonderen de gelegenheid talenten Olaf Kok en Quiermo Dumay te laten spelen, waardoor ook zij mee konden delen in de feestvreugde na de simpele bekeroverwinning.

Almere City - Go Ahead Eagles 0-2

0-1 Brouwers (16/pen)

0-2 Córdoba (70)

Arbiter: Gözübüyük

Geel: Receveur; Bourhane, Kuipers

Almere City: Woud; Van Vlerken (Hammouti/46), Leeuwin, Helstrup, Poll; Van Hoeven (Puriel/62), Receveur (Wildeboer/79), Smeets, Alhaft (Van Leeuwen/79); Duijvestijn, Pouwels (Arweiler/46)

Go Ahead Eagles: Noppert; Deijl, Nauber, Bakker, Kuipers; Bourhane, Rommens (Lucassen/62), Brouwers (Berden/46); Córdoba (Dumay/74), Cardona (Kok/74), Heil (Oratmangoen/62)

Bekijk hier de uitslagen in de eerste ronde van de KNVB Beker.