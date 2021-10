Dubbel gevoel bij matchwinner Zerrouki: "Het onszelf heel moeilijk gemaakt"

Het waren voor Zerrouki zijn eerste doelpunten in het shirt van FC Twente. Vooral de eerste goal was van grote schoonheid. Van afstand liet hij de doelman van OSS'20 volstrekt kansloos. "Die zat er lekker in. Ik kreeg de bal van Gijs Smal en draaide weg bij mijn tegenstander. Door een klein duwtje raakte ik nog wel wat uit balans, maar uiteindelijk haal ik vol uit en via de paal gaat-ie er goed in", zegt de matchwinner. "Dat ben ik niet elke wedstrijd, dus dat voelt wel lekker!"

Niet tevreden

FC Twente werkte een beroerde wedstrijd af en kreeg het in de slotfase zelfs nog even lastig. Maar uiteindelijk werd de klus wél geklaard. "Dat je de volgende ronde bereikt is het belangrijkst, maar over het spel ben ik zeker niet tevreden. We hebben het onszelf heel moeilijk gemaakt, want bij de rust had het al 0-3 moeten staan. Nu blijft het 0-1, dan weet je dat het kan gaan stormen, en dat gebeurde. Op het einde maken we het dan wel af, maar dat had veel eerder gemoeten", aldus Zerrouki.