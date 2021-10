Nipte overwinning voor Landstede Hammers bij Feyenoord

De basis voor die overwinning werd al in het eerste kwart gelegd, waarin de Zwolse ploeg zeven punten uitliep: 13-20. Bij de rust (33-39) hield Landstede deze marge nagenoeg gelijk, maar toch zag het Feyenoord in het derde kwart nog sterk terugkomen naar 56-57. Erop en erover werd het echter niet voor de Rotterdammers, want de equipe van coach Herman van den Belt hield in het afsluitende kwart uitstekend stand: 76-80.

Komende zondag komt Landstede Hammers wederom in actie in de BNXT League. Dan is het Groningse Donar de tegenstander in de provinciehoofdstad.