Staphorst baalt van bekeruitschakeling: "Héél graag tegen profclub willen spelen"

"Gemert is een goede ploeg, dat zie je ook aan de stand in de competitie, want ze hebben nog niet verloren", zegt aanvoerder Mulder over de nummer vier van de Derde Divisie Zondag. "Ze zakten heel ver in en probeerden er met een counter uit te komen. Dan is het heel zonde dat je vlak voor rust die 0-1 tegen krijgt, want dan weet je dat ze nog verder in gaan zakken en er met hun snelle aanvallers uit proberen te komen. Dan loop je achter de feiten aan. Zonde, maar we moeten door."

Grote teleurstelling

Daarmee zit het bekeravontuur erop voor de cupfighters van Staphorst, tot grote teleurstelling van Mulder. "We hadden heel graag een ronde verder willen komen. Zeker voor onze fans, die weer in grote getalen kwamen. Dat is natuurlijk heel mooi, zeker in zulke wedstrijden. Daar doe je het voor. We hadden héél graag doorgewild, om dan misschien tegen een profclub te mogen spelen. Maar ja, het is niet anders, het zit erop", aldus Mulder.