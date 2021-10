Deijl onterecht uitgeroepen tot doelpuntenmaker: "Heb wel wat Spaans in me, maar ik was het niet"

Vrijwel het gehele Yanmar Stadion dacht dat Mats Deijl de 0-2 voor Go Ahead Eagles maakte tegen Almere City, want onder meer de stadionspeaker zette iedereen op het verkeerde been. Niet Deijl, maar Iñigo Córdoba zorgde voor de bevrijdende tweede goal, waardoor Go Ahead Eagles zich definitief naar de tweede ronde van de KNVB Beker schoot.

"Ik hoorde al in de wandelgangen dat jullie de doelpuntenmaker voor de camera wilde hebben. Ik hoor wel vaker dat ik wat Spaans in me heb, maar ik was het niet", legt Deijl uit. "Ik legde de bal terug op Boyd Lucassen en hij kopte op goal. Ik weet niet of hij al over de lijn was, of dat Iñigo het laatste tikje gaf. Ik in ieder geval niet, ik legde hem alleen terug. "

Geen seconde gedacht

Iedereen in het stadion dacht echter dat Deijl had gescoord. "Dat hoorde ik ook van mijn vriendin. Maar ik heb het geen seconde gedacht. Leuk, maar uiteindelijk gaat het erom dat die bal erin ligt en we 0-2 hebben gewonnen. Dat is gelukt", vervolgt de verdediger.

Vorm

Go Ahead Eagles heeft de wind in de zeilen. Na twee zeges in de Eredivisie, tegen Heracles Almelo en Vitesse, werd vanavond dus Almere over de knie gelegd. "De laatste wedstrijden in de competitie hebben we gewonnen en nu zijn we ook een ronde verder in de beker. Het gaat inderdaad goed met ons", aldus Deijl.