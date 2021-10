Jeugd-tbs van veroordeelde moordenaar Sandra van Duijl met half jaar verlengd

De rechtbank heeft de jeugd-tbs van Thijs van Z., die werd veroordeeld voor de moord op de achttienjarige Sandra van Duijl (18), vanmiddag met een half jaar verlengd. Reden is dat de 26-jarige Enschedeër nog aan diverse stoornissen moet worden behandeld. Tegelijk werd duidelijk dat de man gedurende zijn therapie dusdanig goede resultaten boekt dat zijn behandelheren hem rijp achten voor een voorzichtige terugkeer in de maatschappij. Behalve dat hij al onbegeleid verlof heeft om buiten de kliniek te werken, wordt er nu ook een plek voor hem gezocht in een begeleide woonvoorziening buiten de inrichting.

De uitspraak volgt op de eis van justitie die de rechtbank twee weken geleden had gevraagd de zogenoemde PIJ-maatregel - in de volksmond jeugd-tbs - met een half jaar te verlengen. Reden is dat de man nog altijd te kampen heeft met diverse problematieken. Die kunnen volgens gedragsdeskundigen onder meer een risico vormen bij liefdesrelaties.

Stiekeme relatie

De rechtbank stelde tijdens de zitting twee weken geleden kritische kanttekeningen bij een nieuwe verhouding die de Enschedeër was aangegaan. Dat had hij aanvankelijk tegenover zijn mentor verzwegen, maar biechtte het later alsnog op. De jongeman verklaarde dat hij de verhouding had verzwegen nadat een eerdere relatie de nodige consternatie had veroorzaakt.

RTV Oost meldde vorig jaar dat Van Z. vanuit de kliniek waar hij verbleef destijds een stiekeme verhouding had met een vriendin van Sandra. Die verhouding zette in de kennissenkring van Sandra veel kwaad bloed omdat deze vriendin destijds de uitvaart van het slachtoffer nog had bijgewoond.

Geweldsincidenten

Een klein jaar geleden werd Van Z. overgeplaatst naar een andere kliniek. Niet alleen vanwege de relatie met de vriendin van Sandra, maar ook omdat hij in zijn vorige kliniek was betrokken bij meerdere geweldsincidenten en omdat er verboden goederen - zogenoemde contrabande - bij hem werden aangetroffen. Daarop werd zijn jeugd-tbs met een jaar verlengd.

Minderjarigen-strafrecht

De Enschedeër was weliswaar achttien jaar en daarmee dus volwassen toen hij in september 2015 Sandra Duijl om het leven bracht, maar omdat hij functioneerde op het niveau van een veertienjarige moest hij zich voor de kinderrechter verantwoorden. Waardoor er een aanzienlijk lagere straf kon worden opgelegd dan wanneer hij volgens het volwassenenrecht zou worden veroordeeld.

Omdat de Enschedeër bovendien verminderd toerekeningsvatbaar werd geacht, werd er uiteindelijk twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs tegen hem opgelegd. Tot grote woede van de familie van het slachtoffer.

Jeugd-tbs

Na het uitzitten van de celstraf belandde Van Z. in een speciale inrichting voor jeugd-tbs'ers.

Volgens zijn psycholoog heeft Van Z. daar met name het laatste jaar vorderingen gemaakt. Zo lijdt hij onder meer niet meer aan "explosieve uitbarstingen", zoals de psycholoog het noemt in zijn rapport. Vandaar dat hij nu wordt voorbereid op zijn terugkeer in de samenleving. "Betrokkene is toe aan de volgende fase, waarin hij kan gaan oefenen met zijn nieuw verworven inzichten en vaardigheden."

Zo verricht Van Z. al sinds begin dit jaar onbetaald werk buiten de kliniek. Intussen wordt hij ook op het wonen buiten de kliniek voorbereid. Waarbij het nu vooral wachten is op een plek die vrijkomt binnen een begeleid woonvoorziening.

Tegelijk werd duidelijk dat Van Z. nog niet is uitbehandeld. "Hoewel er veel positieve ontwikkelingen zijn, is het recidiverisico nog niet voldoende ingedamd", aldus de rechtbank in het vonnis van vanmiddag.

Daarop werd de jeugd-tbs met een half jaar verlengd. Daarna wordt de situatie andermaal bekeken.

Overigens kreeg Van Z. eerder al een verbod om zich in Enschede te vertonen. Om zo te voorkomen dat de ouders van Sandra ongewild met de moordenaar van hun dochter worden geconfronteerd.

Gewurgd en gedumpt

Sandra werd destijds gewurgd en gedumpt op een bosperceel in de buurt van recreatieplas Het Rutbeek. Sandra en Van Z. hadden een geheime relatie, die hij naar eigen zeggen wilde beëindigen, maar zij niet. Toen daarover onenigheid ontstond, wurgde de minnaar haar. Later bleek dat hij ook foto's van haar ontzielde lichaam had gemaakt.