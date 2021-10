Koninklijk bezoek in Enschede: Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven openen nieuw onderzoekscentrum UT

"Dit staat al een jaar of twee in de steigers", vertelt Mark van der Meijde, een van de oprichters van het centrum. "We hebben hier een grote groep vooraanstaande mensen op het gebied van rampen in Nederland. Wetenschappers komen uit de velden aardwetenschappen, stadsplanning, voedselzekerheid, regenval, meteorologie, etc. We hebben een brede expertise."

Koninklijke opening

The Centre for Disaster Resilience, grofweg vertaald 'centrum voor rampenbestendigheid', trok koninklijk bezoek. Met een druk op de rode knop openden Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven het onderzoekscentrum.

Er was zelfs een onverwachte primeur. Volgens Van Vollenhoven was het de eerste keer dat zowel hij als zijn vrouw een speech hielden op hetzelfde symposium. Prinses Margriet is al jarenlang verbonden aan het Rode Kruis en Van Vollenhoven is voormalig voorzitter van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Ze benadrukten beiden dat 'voorkomen beter is dan genezen'.

Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven voor het universiteitsgebouw (Foto: RTV Oost)

Rampenbestendigheid

Een hele happening dus, in Enschede. Maar wat gaat er precies in dat onderzoekscentrum gebeuren? "Het centrum verbindt de expertise van al die onderzoekers, afdelingen en disciplines", legt Van der Meijde uit. Hij geeft een voorbeeld: "Op het moment dat er een storm woedt en er dakpannen en takken naar beneden vallen, bellen mensen vaak in paniek 112".

Dat lijkt geen gekke gedachte, maar volgens Van der Meijde is dat niet de bedoeling. "De overheid moet dan communiceren om 0800 - 68 68 377 te bellen en niet 112 als er geen gewonden zijn. Dat is een praktisch voorbeeld van 'resilience'. De maatschappij is niet goed voorbereid en maakt in paniek niet de juiste keuzes. Wij willen mensen beter voorbereiden en ervoor zorgen dat ze op het juiste moment weten welke kanalen ze moeten bewandelen om extra hulp te krijgen."

'Bijzondere dag'

Ook Maarten van Aalst, hoogleraar Klimaat en Rampen, benadrukt het belang van deze lancering. "Het was een bijzondere dag voor ons en de Universiteit Twente", zegt hij. "Dit centrum en onze wetenschap gaan echt helpen om rampen in de wereld te voorkomen."

"In de jaren zeventig zag je dat er honderdduizenden mensen omkwamen bij grote stormen. Daarom zijn waarschuwingssystemen gebouwd. Vorig jaar was er een super storm, die de recordboeken inging. Toen waren er 124 doden. Nog steeds heel erg te betreuren, maar het is drie ordes van grootte kleiner dan decennia geleden. Dat zijn de soort oplossingen die we met dit centrum willen bouwen."