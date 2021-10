Fundament toren Grote Kerk in Zwolle gevonden bij opgravingen

Het lijkt alsof er een krater is geslagen in de Luttekestraat in Zwolle (Foto: Vincent Corjanus )

Het lijkt alsof er een krater is geslagen in de Luttekestraat in Zwolle, maar wie beter kijkt, ziet dat er iets heel anders aan de hand is. Bij archeologisch onderzoek in de straat zijn de fundamenten aangetroffen die onderdeel waren van de toren van de St. Michaëlskerk. De toren is ingestort in 1682 als gevolg van een blikseminslag in 1669.

"De fundering vertelt het verhaal van de toren. Het is een geweldig mooie vondst die de geschiedenis van de stad weer nauwkeuriger inkleurt", aldus stadsarcheoloog Michaël Klomp.

De stenen vertellen verhalen

De toren is gebouwd in 1406, blijkt uit historische bronnen. In dat jaar werden de fundamenten gelegd. De toren werd in 1443, bij het plaatsen van de weerhaan, voltooid. Interessant is dat volgens de historicus Van Hattum in 1406 een bestaande toren is afgebroken en een fundering voor een nieuwe is gemaakt. In de nieuwe toren is volgens Van Hattum bouwmateriaal gebruikt dat bij de slechting van het kasteel Voorst in 1362 was achtergebleven. In de aangetroffen fundamenten lijkt ook inderdaad oud bouwmateriaal, waaronder tufsteen, te zijn verwerkt.

Een andere belangrijke vondst is een ouder fundament dat mogelijk onderdeel kan zijn geweest van een oudere toren. Misschien is dit de toren die in 1406 volgens Van Hattum moet zijn gesloopt. Van deze oudere fase is zeer weinig bekend. Door archeologisch onderzoek wordt ook over deze bouwfase meer informatie verkregen.

Duidelijkheid

Door het archeologisch onderzoek van deze fundamenten weten we nu waar de toren heeft gestaan. Over de locatie bestaan verschillende theorieën. ''Op basis van de resultaten kunnen we nu stellen dat de toren grotendeels ten westen van de huidige Consistoriekamer heeft gelegen. Hierdoor wordt tevens duidelijk dat de Luttekestraat hier veel smaller is geweest. Een situatie die ook recht doet aan de naam Lutteke, verwijzend naar een kleine of smallere straat", aldus Klomp.

Het is op dit moment nog niet duidelijk wat de exacte afmeting van de fundering is geweest. Globale metingen komen nu al uit op een minimale breedte van 4.5 meter. De komende dagen gaan de archeologen verder gaan met het onderzoek. Als het onderzoek is afgerond, worden de fundamenten weer bedekt met zand. Het verhaal over het archeologisch onderzoek en de vondsten krijgt volgend jaar een plek in ANNO.