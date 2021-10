Herdenken en ontmoeten in Tuin van Hoop in Ommen

De predikanten Kest Jelsma, Karel Hazeleger en Hans Baart namen het initiatief tot de tuin. De eigenlijke basis werd vorig jaar al gelegd met Pasen. Klaas Baart: "We organiseerden vorig jaar samen een kerkdienst over het thema Stenen van Hoop. Na de dienst konden mensen een steen neerleggen bij de kerk."

Stenen in de Tuin van Hoop (Foto: RTV Oost / Ina Brouwer)

In de weken daarvoor waren de gemeenteleden bezig met het zoeken van een passende steen, het beschilderen ervan of een passende tekst erop te schrijven. De stenen lagen tot voor kort nog voor de deur van de gereformeerde kerk, maar sinds de deuren weer open gingen, lagen ze toch wel in de weg. Toen was het idee om ze een plek te geven in een kleine tuin voor de kerk, snel geboren.

Een stoeptegel tussen de keitjes

De stenen liggen verspreid over drie locaties in de tuin. De meesten liggen vast in cement. Er worden er nog steeds meer bij gelegd, die los blijven liggen in het zand. Geen steen is hetzelfde. Een valt er wel erg op tussen de keitjes: een rechtopstaande stoeptegel. Hazeleger leest de tekst voor: "We zijn nog nooit zo verbonden geweest als nu. Volhouder!"

Tuin van Hoop Ommen (Foto: RTV Oost / Ina Brouwer)

"Het brengen van de steen was eigenlijk al een manier om uiting te geven aan de zorg die je hebt. Corona was net uitgebroken en iedereen had er mee te maken. Met de steen kon je je zorg kwijt, maar ook je hoop", meent Hazeleger. Het is niet voor het eerst dat stenen zo een rituele betekenis krijgen. In Denekamp gooiden kerkgangers op Stille Zaterdag zelf verzamelde klaagstenen in de Dinkel.

Er komt nog een monumentje en twee informatiepanelen. De tuin wordt zondag 14 november, officieel in gebruik genomen.

Zondag 31 oktober in Hoogtij.