Designerdrug 3-MMC officieel verboden: "Je vraagt je af of dit zin heeft"

De designerdrug 3-MMC is vanaf vandaag officieel verboden. Een stap in de goede richting, maar volgens Deventer wijkagent Luciël Scholten is het probleem er niet mee opgelost. Producenten kunnen namelijk een nieuwe drug maken met een iets andere samenstelling, waardoor het weer legaal is. "Je vraagt je af of dit zin heeft, maar het belangrijkste is dat er een signaal is afgegeven."

De drug staat sinds vandaag op de Lijst II van de Opiumwet, daardoor is het verboden om 3-MMC te bezitten, produceren of verhandelen. In het voorjaar riep de gemeente Zwolle al op tot zo'n verbod, omdat de drug daar erg populair is. Uit onderzoek van het RIVM bleek dat er in die stad de meeste 3-MMC-vergiftigingen van Nederland plaatsvinden.

Gezondheidsrisico's

Het verbod is ingevoerd, omdat de drug verslavend kan zijn en er gezondheidsrisico's aan kleven. Zo kan je er hartritmestoornissen of een verhoogde bloeddruk van krijgen. Ook wijkagent Scholten zag wat de drug doet met mensen. "Ik kwam er erg veel mee in aanraking, vooral jongeren gebruikten het. Het leek wel alsof ze zich onsterfelijk waanden."

Aangezien de drug legaal was, kon hij er weinig aan doen. "We hadden ook iemand die de drug op internet aanbood. We spraken hem aan, maar hij zei dat het legaal was. En daar kan je weinig op zeggen. Je hebt dan echt de medewerking van iemand nodig." De wijkagent uitte daarom al eerder zijn zorgen via Twitter.

Illegaal

Scholten is dan ook blij dat de drug door het verbod minder makkelijk te verkrijgen is. Maar tot een echte verandering zal het volgens hem niet leiden. "We kunnen nu wel handhaven op 3-MMC, maar er komt wel weer een verschuiving naar een andere soort drug. Dus je vraagt je wel af of dit zin heeft."

Het kabinet weet dat ook en werkt daarom momenteel aan een breder verbod op designerdrugs. Hierdoor kan een hele stofgroep worden verboden, waardoor een drug met een net iets andere samenstelling niet gelijk legaal wordt. Eerder liet burgemeester Snijders van de gemeente Zwolle al weten daarvoor te pleiten. Hij ziet dit verbod dan ook als een stap naar een breder verbod. "Daar ben ik blij mee!"

Preventie

Toch betwijfelt de Deventer wijkagent of een totaalverbod verstandig is. "Alles verbieden lost niks op. We moeten veel meer op preventie gaan zitten. We moeten tijdig met mensen in gesprek gaan en hulp kunnen inzetten. Daarbij is het vooral belangrijk dat familie en vrienden vroegtijdig aan de bel trekken", stelt Scholten. Hij ziet immers ook niet alles.

Het verbod geeft in ieder geval een signaal af, stelt de wijkagent. En dat was ook het doel van staatssecretaris Blokhuis van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. "We wilden geen moment langer wachten met dit verbod, gezien de zorgwekkende signalen die we over 3-MMC hebben ontvangen. Dit spul is gevaarlijk, blijf ervan af."