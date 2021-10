Celstraf voor man die chloor in gezicht van agent spoot in Enschede

Man half jaar de cel in voor chloor spuiten in gezicht van agent (Foto: Getty Images)

Een man uit Enschede die afgelopen zomer chloor spoot in het gezicht van een politieman, is veroordeeld tot een half jaar cel waarvan de helft voorwaardelijk. Ook moet hij 750 euro smartengeld betalen. De rechter was duidelijk over de straf die hij de Enschedeër oplegde: "Het moet maar eens afgelopen zijn, je moet als politieman gewoon je werk kunnen doen!"

Het bizarre incident vond plaats toen agenten op de avond van 23 juli voor de deur van de 58-jarige Enschedeër stonden. Uit de buurt waren namelijk klachten van extreme geluidsoverlast binnengekomen. De man weigerde de deur te openen voor de politiemensen en dus werd besloten om de voordeur te forceren.

De politieman die als eerste de woning binnenging was een hondenbegeleider zonder hond. Dat komt vaker voor, een hondenbegeleider is extra opgeleid om voorop te gaan in spannende situaties. In de woning brandde geen licht en de agent werd opeens met een vloeistof in het gezicht gespoten.

Niet goed

Hij had al snel in de gaten dat het niet goed zat, maar kon er niets aan doen totdat de 58-jarige aangehouden was. Toen dat gelukt was zag de agent de fles met chloor op een tafel staan. Naast de fles lag een mes. "Achteraf is het maar goed dat hij voor het chloor koos, je wil niet weten wat met het mes had kunnen gebeuren", zei de agent tegen de politierechter in Almelo.

Nadat de Enschedeër was aangehouden spoelde de agent zo snel mogelijk zijn ogen en gezicht. Een verstandige beslissing, vertelde een huisarts hem later. Anders had hij er blind door kunnen raken. De agent had ook op meerdere plekken op zijn lichaam brandwonden die door het chloor veroorzaakt waren.

Afgelopen zijn

De 58-jarige verscheen overigens vandaag niet voor zijn strafzaak. Die werd dan ook zonder hem afgedaan. De rechter was duidelijk over de straf die ze de man oplegde. "Het moet maar eens afgelopen zijn."

Naast de celstraf en het smartengeld, moet de man ook het door chloor vernielde uniform van de agent vergoeden.