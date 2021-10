Zorgorganisaties staan op scherp, corona duikt weer op in Overijsselse verpleeghuizen

Bij zorgconcern IJsselheem is het coronavirus weer opgedoken op locaties in Zwolle, Kampen en Zwartewaterland. Het gaat nog niet om grote uitbraken, zegt bestuurder Karin Leferink: "Corona duikt overal weer op, dus ook hier. Het gaat om positieve uitslagen van een enkele bewoner of een enkele medewerker. Maar dat leidt dan wel vaak tot veel testen en wachten op de uitslag."

Anderhalve meter

En dus is op veel locaties van IJsselheem de anderhalve meter afstand weer ingevoerd. Medewerkers en vrijwilligers moeten onderling afstand houden en als ze binnen de anderhalve meter van de cliënt komen, moeten ze weer een mondneusmasker op, behalve als dat de communicatie met de cliënt ernstig belemmert. Ook bezoek moet weer afstand houden van bewoners, of een mondneusmasker dragen.

Vorig voorjaar gingen zorginstellingen op slot, daar is nu nog geen sprake van (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Voor het personeel is het zwaar dat corona toch weer opduikt: "Zeker wanneer medewerkers getest moeten worden omdat een collega of bewoners besmet is, en dan thuis moeten blijven geeft dat extra stress. De druk op de roosters voor onze medewerkers blijft dus hoog. Toch lukt het steeds weer om alle diensten gevuld te krijgen, wat dat betreft heb ik veel bewondering voor de veerkracht van onze mensen", zegt Leferink.

Minder ziek

IJsselheem had in de eerste coronagolf te maken met veel zieken en sterfgevallen. De schrik zit er dus nog wel in bij bewoners en medewerkers. Maar nu het overgrote deel is gevaccineerd is de situatie wel wezenlijk anders, ziet Leferink: "Je ziet dat bewoners die gevaccineerd of hersteld zijn van corona nog wel besmet kunnen raken, maar het ziekteverloop is over het algemeen veel milder. Ook is het dan minder besmettelijk voor anderen."

Woonzorgcentrum de Hazelaar in Hasselt (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Forse stijging

GGD IJsselland ziet een flinke stijging van het aantal coronabesmettingen in woonzorgcentra. In Zwolle en omgeving zijn meerdere woonlocaties voor ouderen of gehandicapten waar 'drie of meer' besmettingen per locatie zijn. Dat kunnen er dus enkele zijn, maar ook tientallen. Het gaat dan om besmette bewoners en/of medewerkers. Om welke instellingen het gaat en om hoeveel besmettingen, wil de GGD niet beantwoorden.

Bij ouderen zijn de vaccinaties minder effectief dan bij jongere mensen, ziet de GGD. De organisatie benadrukt dat iedereen kan helpen om de verspreiding van het virus onder ouderen tegen te gaan: "Belangrijk is om waar dat kan afstand te houden. Klachten bij ouderen tijdig te signaleren en dan te testen. Ook is het belangrijk dat zorgverleners en naasten van ouderen zich laten vaccineren", zegt een woordvoerder van de GGD.

Op scherp

Ook Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL), met vestigingen in de Kop van Overijssel en Noordoostpolder, is niet meer coronavrij: "We zijn heel alert", zegt Annette Jansen van ZONL. "In een verpleeghuis in Emmeloord is deze week een bewoner positief getest en dat zet iedereen onmiddellijk op scherp. We hebben zo snel mogelijk de bewoners, personeel en familie geïnformeerd. Ook hebben we direct weer maatregelen ingevoerd zoals het dragen van een mondneusmasker en afstand houden. Bezoek moet zich ook weer registreren en activiteiten voor bewoners doen we in veel kleinere groepjes."

In de vestigingen van ZONL in de Kop van Overijssel is zover bekend nog geen corona onder de bewoners. maar dat het virus weer oprukt merkt de instelling overal: "Je ziet dat er af en toe wel medewerkers positief testen op corona", zegt Annette Jansen. "Het zijn geen tientallen, maar wel meerdere verspreid over de vestigingen. Dat veroorzaakt ook problemen met het roosteren. Ook in de thuiszorg is de druk weer erg hoog. Mensen die eigenlijk naar het ziekenhuis moeten, blijven noodgedwongen thuis, of ze worden na een ingreep te snel naar huis gestuurd om weer een bed vrij te maken."

Crisisteam

Het is lang rustig gebleven in de verpleeghuizen, ook bij ZONL: "Maandenlang was er helemaal niets aan de hand. Maar nu hebben we ons crisisteam, dat eigenlijk slapend was, weer bij elkaar moeten roepen. Niet omdat we nu al in een crisis zitten, maar wel vanuit zorgvuldigheid en alertheid. De druk op het personeel is echt een grote zorg, Dit duurt nu al zo lang, we kunnen er niet veel meer bij hebben."

"We wachten even af wat voor maatregelen er volgende week vanuit het kabinet komen, maar we staan al op scherp. Denk bijvoorbeeld ook aan de inkoop van beschermende middelen, dat moet allemaal zo goed mogelijk op orde zijn."

Griepgolf

Niet alleen corona duikt overal weer op, ook de griep grijpt om zich heen. Die combinatie is gevaarlijk, weet Leferink: "Ik vertrouw op de kennis van de experts, die me verteld hebben dat corona veel heftiger kan zijn bij iemand die ook het griepvirus heeft. Ook zie je dat we extra veel moeten testen als er griep rondgaat, omdat de verschijnselen zeker in het begin erg op elkaar lijken. Daarom wil ik met klem iedereen oproepen om ook de griepprik te gaan halen. Vaccineren helpt ook hier enorm."