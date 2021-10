Promotie voor politiechef Oost-Nederland: Oscar Dros wordt landelijke politiebaas

Oscar Dros, de politiechef van de eenheid Oost-Nederland vertrekt. Hij maakt promotie: hij wordt de nieuwe baas van de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie. Dros was sinds 2017 de chef van de politie in Oost-Nederland.

NRC-journalist Marcel Haenen meldt het nieuws over Drost vanmiddag op Twitter.

Tegen De Gelderlander laat Dros weten dat zijn benoeming nog niet in kannen en kruiken is. Hij noemt het nog voorbarig. Volgens hem is de benoemingsprocedure nog in volle gang en nog niet afgerond.

Dros volgt bij de Landelijke Eenheid Jannine van den Berg op. Ze vertrok afgelopen juni.

Landelijke Eenheid

Bij de Landelijke Eenheid krijgt Dros, volgens Haenen, de opdracht om de eenheid op de schop te nemen.

De Landelijke Eenheid is onder meer verantwoordelijk voor de aanpak van zware, georganiseerde criminaliteit en terrorisme. Er vallen in totaal zeven diensten onder de eenheid.

Oost-Nederland

Het vertrek van Dros betekent dat de eenheid Oost-Nederland op zoek moet naar een nieuwe chef.

Dros trad in 2017 aan in Oost-Nederland. Hij startte zijn loopbaan in 1985 als toegevoegd inspecteur aan het district Tolsteeg (gemeentepolitie Utrecht). Tussen 1994 en 1998 was hij teamleider van het Kernteam Randstad Noord & Midden en daarna werd hij districtschef van het district Marco Polo in Utrecht. In 2002 vertrok hij naar Drenthe om daar plaatsvervangend korpschef te worden.

In 2004 werd hij korpschef van de regiopolitie Groningen. Dat bleef hij tot zijn aanstelling als politiechef van de eenheid Noord-Nederland.