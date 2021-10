Korhoenexpert Oldenbanning: "Uitzetten van korhoenders is een terugkerend drama"

De heide op de Holterberg is een prima plek voor het korhoen. Maar toch weet de vogel zich niet te handhaven op de Sallandse Heuvelrug. De jaarlijkse uitzettingen van tientallen in het wild gevangen korhoenders uit Zweden ten spijt. Er blijven nauwelijks vogels in leven, of ze verdwijnen ondanks zender in het niets. Een mysterie? Nee, een drama dat zich elk jaar zal blijven herhalen als er niks verandert, zegt korhoendeskundige Douwe Oldenbanning.

De 56-jarige hobbypluimveehouder uit het Drentse Oosterhesselen kent het korhoen als geen ander. Hij fokt deze 'prachtige vogel van het open landschap' al bijna veertig jaar. "Ik lever er jaarlijks vijftig af. Meestal voor hobbyisten. Soms voor uitzettingen."

Provincie Overijssel doet sinds 2012 verwoede pogingen om het korhoen terug te brengen op de Sallandse Heuvelrug. Met het jaarlijks uitzetten van korhoenders uit Zweden wordt geprobeerd toe te werken naar een levensvatbare populatie die zich zelf in stand kan houden.

Helaas: van de uitzettingen blijven elk jaar nauwelijks een paar vogels over. En de provincie, die blijft er maar geld in pompen. Acht ton kost deze mission impossible, is begroot.

Stuk goedkoper

Nee, de provincie Overijssel heeft nooit bij de Drentse korhoenfokker aangeklopt voor uitzettingen. "Ik denk ook niet dat het een verschil zal maken met de Zweedse vogels. Ook die van mij zijn binnen een week of zes weg. Maar ik ben natuurlijk wel een stuk goedkoper met leveren dan dat ze elk jaar naar Zweden moeten om ze te vangen."

Buffet voor havik en vos

Is het een hopeloze missie, dat uitzetten van korhoenders op de Sallandse Heuvelrug? Oldenbanning verwijst naar projecten met het uitzetten van het korhoen op de Veluwe, waar ook bevriende korhoenfokkers aan meededen.

"Hetzelfde verhaal. Binnen een week was de eerste al weg. Binnen een week of zes was er niks meer over. Allemaal verdwenen in de maag van de havik en de vos. Deze roofdieren vinden een lopend buffet in de uitgezette korhoenders. Het is een makkelijke prooi voor ze."

Harde keuzes

In het voorjaar, vlak na de uitzettingen, gaan de hanen baltsen. "Dan komen ze in groepjes bij elkaar om uit te vechten wie er met de hennen voor nakomelingen mag zorgen. Ze verliezen hun schuwheid en hebben geen oog voor de gevaren in de omgeving. Zet een boom vlak bij een baltsplaats, en de havik heeft een schot in de roos", vertelt Oldenbanning. "Dat drama zal zich elk jaar herhalen."

Als je wat wil veranderen, dan moet je harde keuzes maken. "Er zijn twee opties: óf je stopt met uitzetten, óf je grijpt in en haalt de havik en vos weg uit het leefgebied van het korhoen. Maar het probleem is dat we willen pleasen, we willen én het korhoen én de havik. En dat gaat niet. Maar ik begrijp wel dat het vanuit natuurorganisaties geen fijne boodschap is dat je roofvogels en vossen gaat afschieten om het korhoen te kunnen houden."

'Afschot onontbeerlijk'

De Drent haast zich te zeggen dat hij tegen de plezierjacht is. "Ik vind het verwerpelijk om zomaar wild te schieten, maar als je aan goed wildbeheer wilt doen, is afschot onontbeerlijk."

In Duitsland hebben ze daar minder problemen mee. Daar wordt een uitzetgebied voor korhoenders eerst schoongemaakt. Lees: alle roofdieren en -vogels worden uit het gebied gehaald. "Daar werken uitzetprogramma's voor korhoenders prima en zijn succesvol."

Cultuurlandschappen

Dat het in Zweden barst van de korhoenders en in Schotland het vergelijkbare sneeuwhoen volop aanwezig is, heeft volgens Oldenbanning alles te maken met het ontbreken van predatoren. En niet bijvoorbeeld met de bijzondere natuur, zoals ook weleens wordt geroepen.

"Want vergis je niet, ook in Schotland en Engeland is alles cultuurlandschap net als in Nederland. Daar worden ook allerlei maatregelen genomen om heide en moor te behouden. Zet de Nederlandse heide vol met schapen en ze maken er een perfecte leefomgeving voor het korhoen van. Maar dan moeten wel wat doen aan de havik en de vos."