'Angstaanjagende kerels' voeren 24 uur actie voor Kinderspeelgoedbank Twente

Bij de eerste aanblik boezemen ze wellicht wat angst in en hun logo met doodshoofd ziet er wat morbide uit, maar de Dutch Beardo's zijn 'mannen met een hart van goud', zoals ze zelf zeggen. Komend weekeinde voeren ze 24 uur lang actie om geld in te zamelen voor een mobiele speelgoedbank voor de Speelgoedbank Twente. "En vanwege de wintertijd telt dit etmaal 25 uur. We hebben dus een uurtje extra."

De Dutch Beardo's van de chapter Hengelo waren deze zomer al begonnen met het inzamelen van speelgoed. Nadat ze eigenhandig de spulletjes opknappen, worden ze geschonken aan de Speelgoedbank Twente.

"Knuffels, fietsen, glijbanen, spelletjes, je kunt het zo gek eigenlijk niet bedenken", aldus Arjan Oostlander, president van de Dutch Beardo's. "Omdat Nederland veel arme gezinnen telt, met kleine kinderen ook, waar eigenlijk veel te weinig aandacht voor is."

Ware uitputtingsslag

De Beardo's bereiden zich nu voor op een ware uitputtingsslag. Komend weekeinde komen ze namelijk 24 uur lang in actie. "Om geld in te zamelen voor een mobiele speelgoedbank. Een bus waarmee door de regio kan worden gereden."

Een etmaal lang worden er op de diverse sociale media tal van gekke capriolen uitgehaald. Dat gebeurt in een studio die speciaal voor deze actie wordt opgebouwd. "In het huis van een van onze broeders, zoals wij dat noemen."

"We zijn van zaterdag 16.00 tot zondag 16.00 uur te volgen via YouTube, Facebook, Instagram en TikTok, waarbij we bijvoorbeeld onze kop laten kaalscheren, de benen laten waxen. Mensen kunnen daar geld op bieden, maar daar vervolgens ook prijzen mee winnen. We hebben een heel scala aan sponsors, die zoveel spullen beschikbaar hebben gesteld dat we ieder half uur een prijs kunnen weggeven."

Uurtje extra

Voor de speelgoedbus is circa 40 mille nodig. "Een kwart daarvan hebben we al binnen", zegt collega-Beardo Rudy Dragt. De twee gaan ervan uit dat het gaat lukken het streefbedrag binnen te halen.

"De tijd wordt teruggedraaid dit weekend. We hebben dus een uurtje extra om het geld binnen te halen. Al hebben we het benodigde bedrag het liefst zo snel mogelijk. Wat als we het al na tien uur bijeen hebben? Dan gaan we natuurlijk gewoon door. We proberen zoveel mogelijk geld in te zamelen voor dit hele goede doel."

