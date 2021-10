Interne klok van slag of niet? Omschakeling van zomer naar wintertijd, niet iedereen is er blij mee

Miranda van Dijk, moeder van de geestelijk gehandicapte Marijn en natuurbeheerder Arend Spijker, zijn er voor zichzelf wel uit. Ze ruilen de langere zomeravonden graag in voor het permanente natuurlijke ritme van de wintertijd. De klok verzetten hoeft wat hun betreft niet meer, want het levert teveel nadelen op voor mensen en dieren die gewend zijn aan een vast ritme en structuur.

"Zoon Marijn (18) heeft moeite met alles wat zijn structuur overhoop haalt", zegt Miranda van Dijk. "Dus ook de omschakeling in zomer- en wintertijd. Dan is hij meestal gewoon op zijn oude tijd wakker en dat betekent dat hij de hele dag in zijn eigen tijd om de dingen vraagt die hij gewend is te doen. Dus vandaag wil hij dan om elf uur lunchen in plaats van twaalf uur, ook het avondeten en de bedtijd worden dan voor hem een uur vroeger."

"Als dat niet kan, en het hem niet zint, dan wordt hij heel boos en soms ook onhandelbaar", zegt Miranda. "Dus we zijn op een dag als vandaag de hele dag bezig om na te denken; 'hoe krijgen we hem met zijn beperking en autisme in de nieuwe tijd? en hoe zorgen we er tegelijkertijd voor dat we hem niet boos maken?' Je bent dan de hele tijd aan het zoeken, waar ga ik in mee en waar ga ik me vasthouden aan de nieuwe tijd die vandaag is ingegaan."

Miranda van Dijk (Foto: Marielle Beumer)

Bioritme

Volgens Miranda staat het probleem van Marijn niet op zich. Ook andere mensen die goed gedijen bij structuur en regelmaat hebben er last van, zoals kleine kinderen. " Die zijn eigenlijk precies hetzelfde, die hebben ook behoefte aan structuur", zegt Miranda. Wat haar betreft mag de invoering van de zomertijd dan ook afgeschaft worden.

Een mening die ook natuurbeheerder Arend Spijker is toegedaan. Hij weet als geen ander dat de jaarlijkse omschakeling van zomer naar wintertijd en weer terug ook bij dieren voor problemen zorgt.

Verkeersslachtoffers onder dieren

"De natuur op zich reageert niet op zomer en wintertijd, maar de dieren reageren wel op gedragingen van mensen. Als wij een uur eerder in het leefgebied van dieren aanwezig zijn, dus 's morgens eerder in de natuur komen dan zullen die dieren daar zeker op reageren en dat is vaak niet positief", zegt Spijker. "Doordat wij in plaats van acht uur al om zeven uur met onze auto, fiets of lopend door die natuur gaan, verstoren we ze. De dieren zijn gewend om op een bepaald tijdstip voedsel te zoeken in alle rust. Ze weten daar komen we geen mensen tegen. En in één keer wordt dat met een uur eerder verstoord. Het gevolg is dat ze schrikken, wegvliegen en dat hazen en reeën de weg oversteken en aangereden worden door auto's."

Natuurbeheerder Arend Spijker (Foto: Marielle Beumer)

De schade die daardoor ontstaat is volgens de natuurbeheerder niet gering. "Ik heb geïnformeerd bij vogelasiels en de ervaring leert dat we bij de omschakeling van de zomer naar de wintertijd de komende drie weken meer dan een verdubbeling in het aantal dierlijke slachtoffers zien. Dus voor de dieren, de vogels, uilen, reeën en hazen is de normale wintertijd het beste en ben ik van mening dat de verandering daarvan naar de zomertijd niet goed uitpakt. Dus ook mijn voorkeur gaat uit naar het afschaffen daarvan.

"Dan missen we straks wel die langere zomerse zwoele avonden waarin het langer licht is buiten, maar we profiteren dan meer van de ochtenden want anders moet je heel vroeg eruit voor de zonsopkomst. En als de wintertijd blijft, dan kun je daar meer van profiteren."

Hartinfarcten versus energiebesparing

Ook het RIVM is op basis van meer dan zestig wetenschappelijke onderzoeken van mening dat de wintertijd beter aansluit bij het bioritme van de mens. De conclusie uit al die onderzoeken is dat het afschaffen van de zomertijd beter voor de gezondheid is. Zo zijn er bijvoorbeeld direct na de wisseling van de zomertijd volgens het RIVM meer hartinfarcten. Een gezondheidseffect dat volgens het wetenschappelijk instituut minder zal optreden bij een vaste tijdsinstelling voor het gehele jaar.

Aan de andere kant geeft het voorruitzetten van de klok in de zomer het voordeel dat het langer licht blijft en mensen meer genieten van de zomeravonden en zo ook op het energie verbruik besparen dat voor de (elektrische) verlichting nodig is.

De voor- en nadelen van de zomer- en wintertijd blijven daarmee in veel Europese landen onderwerp van discussie. In 2018 heeft de Europese commissie een voorstel gedaan om de klok niet meer te wijzigen en de wintertijd permanent aan te houden. Het besluit daarover is sindsdien jaarlijks uitgesteld. De afspraak was dat de lidstaten in 2021 een besluit zouden nemen, maar dat is er wederom niet van gekomen. En dus moet het merendeel van Europa,vanaf vandaag met het terugdraaien van de klok, weer wennen aan het nieuwe tijdritme.