Eindoverwinning voor UT-team in Solar Challenge komt steeds dichterbij: ook winst in 4e etappe

De rit van vandaag ging van Merzouga naar Zagora, over een afstand van 447 kilometer. Het team van de UT kwam na zeven uur als eerste over de streep, na het Agoria Solar Team uit België.

"Het was heel spannend vandaag. We wisten natuurlijk niet van tevoren wat het weer zou doen en wat de strategie van het Belgische team is. Vandaag zijn we er in ieder geval in geslaagd om het team uit België achter ons te laten, wat betekent dat we onze voorsprong hebben kunnen behouden. Morgen is de beslissende dag. We gaan er alles aan doen om de voorsprong te behouden", zegt raceleider Thomas Jansink.

In het algemeen klassement heeft het Twentse team de leiding verstevigd. Op 49:02 volgen de Belgen.

Laatste etappe

Morgen is in Marokko de laatste etappe. Die gaat van Zagora naar Agadir, een tocht van 456 kilometer.

Na die etappe volgt een prijsuitreiking.