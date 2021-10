Titelhouder Nederland loot Zweden, Zwitserland en Rusland op EK vrouwenvoetbal

De Nederlandse vrouwen nemen het volgend jaar op het EK voetbal in Engeland in de groepsfase op tegen Zweden, Zwitserland en Rusland. Dat is de uitkomst van de loting die vanavond in Manchester plaatsvond.

De titelhouder was groepshoofd bij de loting en speelt de wedstrijden in poule C. Oranje begint op 9 juli in Sheffield tegen Zweden, vier dagen later is Rusland de tegenstander in Leigh en weer vier dagen later neemt Oranje het in Sheffield op tegen Zwitserland.

Jaar verplaatst

Nederland werd in 2017 Europees kampioen in eigen land. In Enschede won het toen de finale van Denemarken met 4-2. Het EK zou eigenlijk dit jaar worden gespeeld, maar werd door de coronapandemie verplaatst. Het toernooi staat nu op de planning van 6 tot en met 31 juli. Dan is de finale op Wembley in Londen. Bij Oranje zitten de laatste jaren altijd enkele Overijsselse speelsters en ook FC Twente Vrouwen is altijd goed vertegenwoordigd.