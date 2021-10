FC Twente heeft nu eigen strooiveld waar as van overleden supporters kan worden uitgestrooid

Willy Berends, cultuurbewaker van de club, is er toch zeker een jaar mee bezig geweest. "De eerste keer dat we hier kwamen is al een dik jaar geleden", vertelt hij. Hij is tevreden over het eindresultaat. "Het is echt pas vandaag af. Het is wel mooi om het nu in het echt te zien. Dat wat je op papier tekent of schrijft, wat je in gedachten hebt, nu zo is uitevoerd en eigenlijk nog wel mooier is geworden dan we zelf hadden kunnen denken."

Bordjes geven de route naar het FC Twenteveld aan. (Foto: RTV Oost)

Clubliefde gaat ver bij voetbalsupporters, ook bij die van FC Twente. "We kregen laatste jaren steeds meer verzoeken of dat mogelijk was as uit te strooien op het speelveld van de Grolsch Veste of in de buurt van het stadion." Op het speelveld kan niet maar met het FC Twenteveld op de Westerbegraafplaats heeft de club wel een locatie in de buurt van het stadion geworden. "Het is een paar honderd meter van het stadion, als je goed kijkt, kun je het vanaf hier zien liggen."

Door een hek, vergelijkbaar met het hek bij het Grolsch Veste, is het veldje op de Westerbegraafplaats te betreden. (Foto: RTV Oost)

Door een hek, hetzelfde als staat bij het stadion, kunnen mensen die as willen uitstrooien het 'voetbalveld' op de begraafplaats betreden. Er staat ook een betonnen monument met het Twentse ros erop en de tekst: 'hier loop je nooit alleen', uiteraard verwijzend naar het lied You'll never walk alone dat bij aanvang van thuiswedstrijden te horen is

Het FC Twenteveld op de Westerbegraafplaats waar supporters van de club na hun overlijden hun as kunnen laten uitstrooen. (Foto: RTV Oost)

Op 2 november wordt het strooiveld in gebruik genomen. "De eerste twee afspraken staan al", vertelt Berends, die zelf al zo'n 45 jaar fanatiek supporter van de club is. Of hij zelf zijn as zou laten uitstrooien op het FC Twenteveld? "Daar heb ik zelf nog niet over nagedacht. Dit is niet iets waar ik zelf ook op zat te wachten. In eerste instantie doe ik het voor anderen."