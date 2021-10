Zoveel jongeren in jouw gemeente krijgen een vorm van jeugdzorg

Eén op de twaalf Overijsselse jongeren tot 23 jaar krijgt een vorm van jeugdzorg. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Wel zijn er grote verschillen tussen de gemeenten: zo krijgen jongeren in Almelo relatief vaak een vorm van jeugdzorg, terwijl dat aantal in Raalte en Staphorst een stuk lager ligt.

Landelijk gezien krijgt ook zo'n één op de twaalf jongeren een vorm van zorg. In totaal gaat het om 380 duizend mensen tot 23 jaar, die bijvoorbeeld hulp krijgen in het geval van gedragsproblemen of problemen in het gezin. Jeugdzorg is het geheel van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Regionale verschillen

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. En dat zie je in de regionale cijfers. Zo maakt in Almelo één op de tien jongeren gebruik van een van de hulpvormen, terwijl dat in Raalte en Staphorst de helft zoveel is. Bekijk hieronder hoeveel jongeren er in jouw gemeente gebruik maken van jeugdzorg.

Gemeenten waar naar verhouding de meeste jongeren gebruik maken van jeugdzorg zijn Almelo (9,9 procent), Hengelo (9,2 procent), Rijssen-Holten en Twenterand (beide 8,9 procent). In Staphorst maken jongeren hier relatief het minst gebruik van (4,2 procent), gevolgd door Raalte (4,9 procent).

Volgens het statistiekbureau CBS zijn bijvoorbeeld inkomen en opleidingsniveau van invloed op hoeveel jongeren gebruik maken van jeugdzorg. Ook beleidskeuzen die gemeenten maken bij de inrichting van deze zorgvorm speelt een rol.