Geen camera's bij 'onveilige' fietstunnels in Enschede: 'Te weinig incidenten gemeld'

Burgerwacht post bij beruchte fietstunnels in Enschede: "We willen veilig gevoel creëren" (Foto: RTV Oost)

Voor het uitvoeren van cameratoezicht moet worden voldaan aan het zogeheten 'proportionaliteitsbeginsel'. De inbreuk op de privacy van voorbijgangers (een inwoner moet zich onbespied kunnen wanen) moet in verhouding staan tot het verbeteren van de veiligheid. Dat houdt in dat ondanks een subjectief gevoel van onveiligheid, ook uit de cijfers moet blijken dat er sprake is van een veiligheidsprobleem.

En volgens de gemeente Enschede - die na de forse privacyboete van 600.000 euro vanwege wifi-tellingen eerder dit jaar wat terughoudender lijkt geworden - is daar bij de fietstunnels onder de A35 geen sprake van.

Acht misdrijven geregistreerd

Uit de politiecijfers zou blijken dat er bij de fietstunnel aan de Belgiëlaan, tussen Boswinkel en Wesselerbrink, sinds 2018 sprake is van 7 misdrijven en 3 verdachte situaties. Het gaat daarbij om 4 straatroven, 1 mishandeling en een poging tot straatroof. Van alle incidenten hadden er drie in de fietstunnel plaats, de rest in de directe omgeving ervan. Bij de fietstunnel aan de Oude Dijk, tussen Ruwenbos en Helmerhoek, is slechts één misdrijf bekend.

Molotovcocktails en zwaar vuurwerk

Tunnelwachter Maarten Groot Wassink reageerde met verbazing op de 'lage' cijfers. Hij en de circa vijftien andere vrijwilligers die sinds 2018 in ploegendiensten dagelijks een oogje in het zeil houden, bespeuren juist veel meer incidenten. "Onlangs hebben te maken gehad met molotovcocktails en er wordt weer zwaar vuurwerk afgestoken in de tunnel", zei hij al voorafgaand aan de vergadering. "Het toezicht wordt waanzinnig gewaardeerd. We krijgen veel opgestoken duimen en soms zelfs koffie aangeboden."

Ik weet niet of het college beseft hoe ernstig de situatie is. In Almelo staan zelfs camera's bij afvalcontainers Mart van Lagen, CDA-raadslid

Hoewel het gevoel van veiligheid daarmee in de spitsuren wellicht is verbeterd, is de huidige situatie niet vol te houden. Bij de start van de actie waren er zo'n 40 vrijwilligers actief als tunnelwacht. De druk wordt groter. "Ik denk dat we het nog een winter zouden kunnen volhouden. De rek is er uit", aldus Groot Wassink.

'Wat moet er nog gebeuren?'

De acht fracties die de extra stadsdeelvergadering hebben aangevraagd (Burgerbelangen, VVD, CDA, SP, PVV, EnschedeAnders, Democratisch Platform Enschede, Groep Versteeg) riepen donderdagavond op om tot cameratoezicht over te gaan. Al is het maar voor even, als er alternatieve maatregelen zijn.

"Het gaat veel verder dan wat misdrijven", aldus CDA'er Mart van Lagen. Hij vraagt zich af wat het probleem is. "Ik weet niet of het college beseft hoe ernstig de situatie is. In Almelo staan zelfs camera's bij afvalcontainers." Gert Kel (Burgerbelangen) zegt zich diep te schamen als raadslid. "Wat moet er gebeuren om wel cameratoezicht toe te staan?"

Gemeente werkt aan app

Toch moet waarnemend burgemeester Theo Bovens de raadsleden blijven teleurstellen: als er één inwoner een klacht zou indienen 'gaat de gemeente nat bij de rechtbank', zegt hij. Verder roept hij inwoners op om incidenten bij de politie te melden. Met een aantal maatregelen, zoals de extra inzet van handhavingsambtenaren en het verbeteren van de verlichting, hoopt de gemeente de komende donkere maanden te overbruggen.

Ondertussen wordt er hard gewerkt aan een speciale app voor mobiele telefoons. Inwoners die de app downloaden kunnen daarin aangeven dat zij er geen probleem mee hebben dat zij gefilmd worden als zij door de fietstunnel gaan. "Daarmee slaan we een juridische brug tussen veiligheid en privacy", aldus Bovens. Door verschillende problemen is er vertraging in de ontwikkeling van de app gekomen. De verwachting is nu dat er medio februari begonnen kan worden met een pilot.