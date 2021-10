IJsmeesters gezocht! 'Het is zoveel meer dan een gaatje boren in het ijs'

Het ijsmeesterschap is zoveel meer dan alleen maar een gaatje boren in het ijs om te kijken hoe dik het is, zegt Hans Gierveld, ijsmeester in Delden. "Veel mensen kennen alleen dat beeld. Het is ook wel de kers op de taart. Maar er komt zoveel bij kijken, het hele jaar door."

IJsmeesters

Bij de ijsbaan in Delden zijn dit weekend drie (van de twintig) ijsmeesters druk aan het werk. Wim Pleiter en Rob Nijland halen de goten leeg van het clubhuis. En op een geheime plek in het bos draait Hans Gierveld de sluis in de beek open. "Elk jaar rond 1 november laten we de baan vollopen. Dat is voor ons echt een moment, een kroon op het werk van de rest van het jaar. En de locatie geven we niet prijs, om vandalisme te voorkomen."

De natuurijsbaan van ijsclub Delden in het winterseizoen, de trots van de ijsmeesters (Foto: IJsclub Delden)

De ijsmeesters maaien de baan, repareren de lampen en onderhouden het clubhuis. "Kijk, dat gaatje boren is zeker de kers op de taart. Maar voor die tijd moet er zoveel gebeuren." Het water stroomt inmiddels tergend langzaam de baan op. "Het duurt zeker wel een paar dagen totdat er genoeg water op ligt." Maar dan zijn ze in Delden klaar voor het winterseizoen, alleen de vorst ontbreekt nog.

Cursus

Voor wie ook liefde heeft voor natuurijs en ijsmeester wil worden, als deel van de wervingscampagne van de KNSB starten in december bij veel ijsclubs cursussen. “Het kost een avond van je tijd en je bent ijsmeester voor het leven. Je sluit je aan bij een lokale ijsvereniging of zet een eigen ijsclub op. Op www.knsb.nl/ijsmeester vind je alle informatie en kun je je aanmelden”, aldus de KNSB.