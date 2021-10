Strengere controles op coronatoegangsbewijs in IJsselland, Twente wil geen cijfers geven

Hij is nu ruim een maand verplicht: het coronatoegangsbewijs voor bijvoorbeeld de horeca, het museum of de bioscoop. In IJsselland wordt volgens de Veiligheidsregio sinds deze week 'intensiever gecontroleerd'. Toch zijn er nog geen boetes uitgedeeld rondom de handhaving van de coronapas. De Veiligheidsregio Twente wil geen cijfers delen of een reactie geven.

In IJsselland is de lijn: eerst het gesprek aangaan, dan pas beboeten. Dat zegt Peter Snijders, voorzitter van de Veiligheidsregio IJsselland en burgemeester van Zwolle. "Dus eerst waarschuwen en dan boetes uitdelen. We zitten nu in de fase van gesprekken voeren en het waarschuwen. We kregen uit de samenleving af en toe signalen dat niet overal het coronatoegangsbewijs goed werd gehanteerd. Daarop hebben we er een tandje bijgedaan en zijn we extra aan het controleren in de gemeenten."

'Gemakkelijker geworden'

Volgens Snijders wordt 'op verschillende plekken' lakser omgegaan met de controle van het coronatoegangsbewijs. "Mensen zijn toch wat makkelijker geworden. We willen met de gesprekken die we nu hebben, zorgen voor dat bewustzijn op de verschillende plekken waar dat coronatoegangsbewijs moet worden getoond."

Snijders benadrukt dat handhaven niet een doel op zich moet zijn. "We zien de coronacijfers oplopen, daar is IJsselland niet uniek in. Met handhaven alleen gaan we de cijfers niet naar beneden krijgen. Er is meer nodig, namelijk het aanpassen van ons gedrag. Mijn oproep is nog steeds: bij klachten thuisblijven, je laten testen indien je klachten hebt, je handen wassen en toch weer afstand houden. Dat zijn veel betere maatregelen."

Mensen zijn toch wat makkelijker geworden Peter Snijders, voorzitter Veiligheidsregio IJsselland

Toch besloot het kabinet vorige maand om de mondkapjes en de anderhalve meter weer af te schaffen. Was dat te vroeg? Snijders: "Dat laat ik graag aan de deskundigen over. Ik constateer dat de cijfers in IJsselland oplopen."

Vooral in Staphorst gaat het hard met het aantal coronabesmettingen. Burgemeester Jan ten Kate riep inwoners eerder deze week op hun keuze om geen coronavaccinatie te nemen nog een keer goed te overwegen.

Situatie in Twente

De Veiligheidsregio Twente wil, ondanks herhaaldelijke verzoeken, geen cijfers geven over de handhaving op het coronatoegangsbewijs. Ook wil de Veiligheidsregio niet toelichten of de controles naar wens worden uitgevoerd. "We zien nu geen aanleiding om de cijfers te delen", zegt een woordvoerder. De veiligheidsregio ontvangt de handhavingscijfers wekelijks van alle Twentse gemeenten.

De gemeente Enschede maakte vanmiddag wel bekend dat een kroeg in de binnenstad voor de duur van één week gesloten is wegens het overtreden van de coronamaatregelen.

Dinsdag geeft het demissionaire kabinet opnieuw een persconferentie. Naar verluidt worden er dan weer nieuwe coronamaatregelen aangekondigd.