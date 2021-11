Uroloog ZGT bedenkt manier van prostaatoperatie met minder kans op incontinentie

Patiënten die vanwege prostaatkanker aan hun prostaat worden geopereerd, hoeven zich nu iets minder zorgen te maken over incontinentie. Een nieuwe operatietechniek zorgt ervoor dat de kans op incontinentie na een operatie aanzienlijk wordt verkleind. Uroloog Saskia Stomps van Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) in Almelo ontwikkelde met behulp van een robot een techniek waarbij de sluitspier van de plasbuis van de patiënten beter intact blijft.

Waar voorheen 43 procent van de mannen na zes weken geen incontinentieklachten ontwikkelde, blijft nu 82 procent van de patiënten vrij van die klachten. Daarnaast blijft slechts 2 procent van de patiënten na een jaar incontinent. Eerder was dit twaalf procent. "Dat is een groot verschil", zegt Herman Roelink, uroloog bij ziekenhuis ZGT. "Vroeger zagen patiënten veel meer op tegen een prostaatoperatie."

En het scheelt niet alleen voor de patiënt, aldus Roelink. Ook voor de uroloog is het op deze manier fijner werken. "Een blije patiënt is een stuk leuker."

Operatierobot

De nieuwe operatietechniek zorgt ervoor dat de plasbuis niet meer boven de prostaat wordt doorgesneden. Met behulp van een robot wordt alleen een klein stukje plasbuis samen met wat omliggend weefsel uit de prostaat los gepeld.

Uroloog Saskia Stomps was de eerste die met de nieuwe techniek aan de slag ging. "Ik had een voorbeeld gezien bij een ziekenhuis in Duitsland. Daar deden ze dat tijdens een 'open operatie', met gebruik van heel veel touwtjes." Dat zag de uroloog wel zitten. "Maar dan eenvoudiger, met de robot en zonder al die touwtjes." Dat bleek goed te werken voor de patiënten.

Incontinentie is iets waar onze patiënten voor vrezen Saskia Stomps

Vrees voor incontinentie

"Incontinentie is iets waar onze prostaatpatiënten bijna altijd voor vrezen", zegt Stomps. Dankzij de grote precisie van de operatierobot, kan ze nu voor duizenden patiënten het verschil maken. Met name om die reden hoopt en verwacht Stomps dat collega's nationaal en internationaal de techniek over gaan nemen.

In Noordoost-Nederland is dat al het geval, volgens Roelink. "We werken in dat gebied samen met ziekenhuizen. Daar wordt ook naar deze techniek gekeken."

Meest geschikte behandeling

De urologen van ZGT voeren jaarlijks tussen de 150 en 200 van dit soort operaties uit. Inmiddels zijn er zo'n 500 mannen met deze nieuwe techniek geopereerd. De prostaatoperatie met robot is overigens een van de mogelijke behandelopties.

"Uiteindelijk is alles afhankelijk van de aard van de aandoening", zegt de uroloog. Nadat de situatie van een patiënt met alle betrokken specialisten in kaart is gebracht, wordt in overleg met de patiënt de meest geschikte behandeling gekozen.