Dag van de BHV: de belangrijkste mensen tot de hulpdiensten er zijn

"Er zitten vaak zo'n zes minuten tussen het alarm en het moment dat de professionele hulpdiensten er zijn. In die tijd moeten ze soms echt heel bijzondere dingen doen." En precies daarom worden BHV'ers, oftewel bedrijfshulpverleners, vandaag extra in het zonnetje gezet tijdens de Dag van de BHV.

Er zijn zo'n 500.000 BHV'ers, die bij een bedrijfscalamiteit vaak als eerste moeten handelen. Vandaag is het de tiende keer dat juist die mensen in het zonnetje worden gezet tijdens de Dag van de BHV. Hoe belangrijk de BHV'ers zijn wordt ook steeds meer duidelijk, zegt Robbert Veltman, directeur van Velco uit Oldenzaal. Het bedrijf verzorgt onder meer BHV-cursussen.

Een dagje uit naar de BHV-school is het niet meer, ik denk wel dat het een onderdeel van het werk aan het worden is. Robbert Veltman, directeur Velco

"Er is een tijd geweest dat er te weinig waardering was voor deze groep mensen. Maar inmiddels ziet iedereen om zich heen wel dat er zo af en toe iets misgaat en ik denk dat er best wel wat waardering is. Het is sowieso wel goed erbij stil te staan dat die mensen altijd paraat moeten staan."

Waar een BHV-cursus vroeger nog wel eens als een dagje uit werd gezien, ziet Veltman nu veel meer dat mensen echt gemotiveerd zijn om allerlei dingen te leren. "Een dagje uit naar de BHV-school is het niet meer. Gedurende het jaar zijn er verder nog allerlei oefeningen en trainingen die je kunt doen, die ook daadwerkelijk door de cursisten gedaan worden. Ik denk wel dat het een onderdeel van het werk aan het worden is."

Christian Eriksen

Bij grote calamiteiten die het nieuws halen, stijgt de aandacht voor BHV ook weer ziet Veltman. Zoals tijdens het afgelopen EK, toen de Deense voetballer Christian Eriksen op het veld in elkaar zakte en gereanimeerd moest worden. "Dat heeft veel mensen aan het denken gezet. Er is toen veel vraag geweest naar informatie over reanimatie, posters, trainingen, AED's. We zaten in de zomervakantie dus er werd niet heel veel getraind. Maar de vraag was op dat moment in één keer heel erg groot."