Kirsten Wild viert einde wielercarrière bij oude club in Almelo: "De cirkel is rond"

In normale 'burgerkleding' loopt Kirsten met een grote glimlach rond deze zondag in Almelo. De Almelose is even terug op het oude nest: wielerclub De Zwaluwen. Oude herinneringen komen boven. "Veel is nog hetzelfde, maar gelukkig zie ik ook veel nieuwe leden. Dat is echt mooi om te zien." In Almelo wordt Kirsten door haar oude club gehuldigd, vanwege haar negende wereldtitel en 't feit dat ze haar carrière beëindigd.

Mooie woorden zijn er voor Kirsten van speaker Harry Middeljans die haar zag opklimmen in Almelo. "Haar ontwikkeling ging in het begin heel langzaam, maar wat me wel opviel was haar gedrevenheid. En haar allersterkste wapen is natuurlijk de sprint." In 2015 werd Kirsten wereldkampioen op de baan, iets wat Middeljans zich nog goed kan herinneren. "Daarmee heeft ze de sport echt op de kaart gezet."

Gokje

Ook voorzitter Philip Kootstra van De Zwaluwen spreekt met bewondering over Kirsten. En als verrassing bij de huldiging overhandigt hij Kirsten een ingelijst wereldkampioenshirt. Al zes weken geleden besteld, biecht Kootstra op, terwijl de wereldtitel pas vorige week door Kirsten werd binnengesleept. Een gokje dus, maar wel een die goed heeft uitgepakt. Kirsten kan er hard om lachen.

De vraag die elke keer terugkomt, kan ze nog niet beantwoorden. Wat gaat de Zwolse doen in haar nieuwe carrière? "Ik ga er echt de tijd voor nemen om daar over na te denken. Want waar ligt mijn passie? Het is echt wel een overstap van topsport naar het gewone leven. Dat is echt een nieuwe ontdekkingstocht."