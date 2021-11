UWV in rapport over banenmarkt Deventer en Zwolle: groei van aantal vacatures

Het aantal vacatures is sterk gegroeid in Deventer en Zwolle (Foto: Archief RTV Oost)

Op de drempel van de aankondiging van nieuwe coronamaatregelen door het kabinet, komt het UWV vandaag met rapporten over de economie en de banenmarkt in de regio Zwolle en de Stedendriehoek, waar Deventer bij hoort. Het aantal vacatures stijgt en de vooruitzichten zijn gunstig, luidt één van de conclusies. "De vooruitzichten zijn positief. Mooi om te zien dat we dat als samenleving voor elkaar hebben gekregen", zegt Thomas Walder, wethouder Werk in Deventer.

Corona zette de arbeidsmarkt in de Stedendriehoek flink op zijn kop, schrijft het UWV in het rapport 'Regio in Beeld'. Zowel de economie als de arbeidsmarkt herstellen zich. UWV verwacht voor 2022 weer een groei van het aantal banen in de regio. "De groei van de economie werkt door op de arbeidsmarkt. In de arbeidsmarktregio Stedendriehoek vertaalt dit herstel zich in een flinke toename van het aantal openstaande vacatures."

Kwetsbare groepen

“De economie lijkt zich voorzichtig te herstellen van alle coronaklappen. De vooruitzichten zijn positief. Mooi om te zien dat we dat als samenleving voor elkaar hebben gekregen. Er zijn weer volop kansen op de arbeidsmarkt", aldus Walder.

Toch is het niet voor iedereen zo eenvoudig om aan werk te komen, ziet de wethouder. "Ik blijf me zorgen maken over kwetsbare groepen. Zoals jongeren of mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt. Voor deze groepen blijf ik mij onverminderd inzetten. Iedereen moet kunnen profiteren van de economische groei.”

Onzekerheid

De positieve woorden van de wethouder worden mogelijk in de schaduw gezet door een nieuwe cororonagolf die Nederland treft. Het UWV erkent dat ook in het rapport. "De grootste onzekerheid blijft echter de vraag hoe de coronapandemie zich ontwikkelt. Nieuwe besmettingsgolven kunnen leiden tot nieuwe restricties door overheden en voorzichtigheid bij huishoudens en bedrijven, met negatieve economische gevolgen."

In eenzelfde rapport over de regio Zwolle is het UWV eveneens positief over het herstel van die regio. "Wie had vorig jaar kunnen bedenken dat we dit jaar door Corona in een arbeidsmarkt terecht zouden komen waarin de krapte op de arbeidsmarkt heviger zou zijn dan voor Corona?", schrijft het UWV. Ook voor de regio Zwolle verwacht het UWV een verdere groei van het aantal banen.

Slag om de arm

Toch houdt het UWV nog wel een slag om de arm. "Het is lastig te voorspellen wat het effect van het beëindigen van de steunmaatregelen van de overheid per oktober 2021 zal zijn", schrijft de organisatie.

Daarnaast staat tegenover de toenemende vraag naar arbeidskrachten in de regio Zwolle een historisch lage werkloosheid. Dit veroorzaakt grote druk op de personeelstekorten, stelt het UWV. Er is in de regio Zwolle maar een beperkt aantal mensen beschikbaar voor werk. Probleem daarbij is volgens het UWV dat mensen met een uitkering die nog wel beschikbaar zijn, nog minder dan voorheen, passen bij de vacatures die openstaan.