Evert ten Napel bij Radio Oost toch nog te horen als verslaggever: "Een lichte vorm van spanning is er wel"

De 77-jarige Ten Napel is bekend door zijn charismatische stem en beroemde termen. Naast zijn werk voor radio en televisie was hij ook jarenlang de stem van het populaire computerspel FIFA. Morgen staat voor hem de eerste wedstrijd voor Radio Oost op het programma. Dan doet hij samen met analist Jan van Staa verslag van het duel tussen Heracles Almelo en Ajax.

"Dat wil ik wel"

Ten Napel legt uit waarom hij de microfoon toch weer oppakt: "Tijmen, van de sportredactie, had mij al een tijdje geleden een keer gevraagd. Zo van 'stel dat we een keer krap zitten in de mensen, zou je dan een keer mee willen helpen?' Nou ja, dat wil ik wel. En dat gaat dus gebeuren, Heracles - Ajax, leuk."

Zwak voor RTV Oost

"Niemand anders heeft mij nog gevraagd en voor RTV Oost heb ik een zwak. Ik heb daar zelf ooit dingen gedaan en onze dochter Carrie is daar natuurlijk ooit begonnen. En Heracles is een mooie club en Heracles - Ajax is een mooi affiche natuurlijk", aldus de commentator over zijn keuze.

Gaarne bereid

De kans is aanwezig dat Ten Napel dit seizoen vaker te horen is op Radio Oost: "Als er een keer krapte is door ziekte of wat dan ook en er moet een gaatje worden opgevuld en het past in mijn agenda, dan ben ik gaarne bereid om dat te doen." Ten Napel verwacht dan ook niet dat hij het kunstje al verleerd is: "Ik denk dat het zonder moeite gaat, maar een lichte vorm van spanning is er wel."

Morgen op Radio Oost

Morgenavond is hij dus voor het eerst te horen. Analist Jan van Staa zal dan naast hem aanschuiven. De wedstrijd op Erve Asito begint om 18.45 uur.