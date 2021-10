Staphorst plaatst 250 luchtfilters in basisscholen vanwege corona

Alle klassen van alle tien basisscholen in de gemeente Staphorst krijgen luchtreinigingsfilters. Doel is om zo aerosolen die het coronavirus kunnen bevatten uit de lucht te halen. Over een week moeten alle lokalen zo'n filter hebben.

Staphorst kampt met veel coronabesmettingen en de vaccinatiegraad is laag. Op deze manier proberen de scholen de veiligheid voor kinderen en leerkrachten te vergroten.

Het gaat om zo'n 250 apparaten. De gemeente, de scholen en de filterproducent bedachten het plan. De scholen betalen voor de filters, maar wel minder dan de verkoopwaarde.

Aerosolen

Aerosolen zijn kleine druppeltjes speeksel die in de lucht terechtkomen. Onzichtbaar voor het oog, maar mogelijk wel transporteurs van het coronavirus. Het geheim lijkt ventilatie in combinatie met luchtreiniging, waarbij de lucht in een ruimte continu wordt ontdaan van ongerechtigheden.

De filters werken met plasma. Dit gas ontstaat als zuurstof elektrisch geladen wordt. Eerst rekent een elektrostatisch filter af met vaste stoffen die in de luchtstroom zitten, vervolgens vernietigt het plasma de rest.

Team NL en Jumbo Visma

Het systeem is in Staphorst ontwikkeld en wordt wereldwijd toegepast, onder meer in keukens. Maar ook wielerploeg Jumbo Visma gebruikt het systeem in zijn bussen en Team NL gebruikte de filters in de verblijfsruimtes tijdens de Olympische Spelen in Tokio.