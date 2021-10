Sadilek en Vlap terug bij FC Twente voor duel bij PSV, Brama nog niet

Jans denkt niet dat de Eindhovenaren nog last hebben van de harde nederlaag bij Ajax (5-0) van afgelopen weekend. "PSV was in het begin van het seizoen echt heel goed. De Johan Cruijff Schaal was echt een hele goede wedstrijd. Het is nu wat meer zoeken. Twee parels zijn er tegen ons niet bij met Madueke en Gakpo. Maar er staat echt een goede ploeg hoor. Ze willen echt wel weer iets rechtzetten. Maar dat gaan wij ze heel moeilijk maken."

We gaan onze kansen krijgen

PEC Zwolle maakte het PSV onlangs heel lastig, maar de manier van spelen is geen voorbeeld voor de Enschedeërs volgens Jans. "Het is belangrijk dat je goed compact verdedigt. Dat je durft te voetballen en we gaan onze kansen krijgen. Dat je dan heel effectief bent. We zullen niet alleen maar achterover gaan hangen. PEC heeft het heel lang volgehouden, heel verdedigend. Maar ik vind dat wij er meer uit moeten komen dan PEC in die wedstrijd."

Radio Oost

De wedstrijd tussen PSV en FC Twente begint morgen om 16.30 uur en is te volgen op Radio Oost en onze online kanalen.