PEC-coach Art Langeler na twee zeges op rij: "Dat doet veel met een mens"

Het heeft even geduurd, maar het gemoed bij PEC Zwolle is eindelijk goed te noemen. Na een zeer moeizame seizoenstart won de ploeg in de laatste week twee keer op rij. In de competitie werd Heracles verslagen en in de beker won de ploeg van De Graafschap. Trainer Art Langeler stond vandaag de pers dan ook met een glimlach te woord.

"Dat doet veel met een mens", begint de oefenmeester. "Ik denk met iedereen die er ook omheen bij betrokken is. Misschien ook wel met die 10.000 mensen die er op de tribune hebben gezeten zaterdag en dinsdag. Dan gaat letterlijk de zon schijnen."

Fijn dat het nu uitkomt

Langeler weet waarom het beter gaat met zijn ploeg. "Ik vind dat we de laatste weken de jongens fitter hebben. Dat we vaker en langer kunnen trainen. Dat we in wedstrijden niet steeds vier, vijf jongens uit de basis hoeven te halen voor andere jongens. Dat levert meer vastigheid op en daarmee is de kans op succes groter. Dat heb ik een week of drie geleden ook al gezegd, maar het is wel heel fijn dat het nu uitkomt."

Niet afgeschoten

De hoop is dat AZ de volgende is die de klos is, maar Langeler beseft ook dat die kans niet groot is. "Op basis van de eeuwige ranglijst en wedstrijden uit het verleden niet reëel. Op basis van hier en nu, gezien wat we gedaan hebben de laatste weken en hoe we gespeeld hebben, wordt dat wat reëler. Maar we moeten ook gewoon eerlijk zijn. AZ heeft een betere selectie, een hoger budget en heel andere ambities dan wij. Maar we gaan er niet naartoe om afgeschoten te worden."

Twee blessures

Langeler kan tegen AZ geen beroep doen op de lichtgeblesseerden Luka Adzic en Rico Strieder. "Het allerliefst had ik natuurlijk drie keer met dezelfde elf gespeeld. Ik ben heel content over onze eigen fitheid. Op het moment dat je één of twee jongens moet wisselen is dat niet zo'n ramp. Sterker nog, soms kan er een goede reden zijn om dat te doen. Maar als het er vier of vijf zijn wordt het wat ingewikkelder."

RTV Oost

AZ en PEC Zwolle staan morgenavond vanaf vanaf 21.00 uur tegenover elkaar en het duel is te beluisteren op Radio Oost en te volgen via onze online kanalen.