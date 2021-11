DGB Energie gooit vaste tarieven overboord, klant Henk weigert meer te betalen

Henk, niet zijn echte naam, was vele jaren een tevreden klant van de Hardenbergse energieleverancier. Via het energiebedrijf liet hij zelfs zonnepanelen aanleggen op het dak van zijn bedrijf. Henk ziet het positieve effect daarvan terug op zijn energierekening. Die daalt. Zijn contract voor vaste energietarieven loopt nog een aantal weken door en Henk gaat geen cent meer betalen. Ook niet nu hij vanaf vandaag een variabel tarief in rekening krijgt gebracht.

Het zomaar stoppen of aanpassen van een energiecontract met vaste tarieven is niet toegestaan Autoriteit Consument & Markt

Begin september kreeg hij bezoek van een vertegenwoordiger van een concurrerende energieleverancier. Hoewel het aanbod er aantrekkelijk uitzag, bleef Henk DGB trouw. Aan het einde van diezelfde maand plofte er een brief op de mat waarin DGB aankondigde per 1 november eenzijdig alle vaste contracten op te zeggen.

Henk en de andere klanten kregen ongevraagd het advies om over te stappen naar een andere energieleverancier. "Mogelijk kunt u bij hen gebruik maken van een relatief lage aanbieding. Door uw energieprijzen vast te zetten, kunt u zich beschermen tegen mogelijk verdere prijsstijgingen", schreef DGB een week later in een verklaring op haar website.

Flauwe grap

In eerste instantie dacht Henk aan een flauwe grap. Dat iemand hem een nepbrief had gestuurd. Al snel kreeg hij in de gaten dat de brief echt van zijn energieleverancier afkomstig was. Boos en vol vragen belde hij met DGB. "Ik kreeg natuurlijk niemand aan de lijn. Ja, een bandje met de melding dat contact niet mogelijk was vanwege een personeelsbijeenkomst. Die is er natuurlijk nooit geweest." Tot op de dag van vandaag heeft Henk niemand gesproken van DGB. Op mails die hij stuurde, kwam geen reactie.

Vanaf vandaag is zijn vaste contract waardeloos geworden. Het document kan de oud papierbak in. Wat DGB betreft in ieder geval. De energieleverancier blijft haar klanten energie leveren, maar rekent daarvoor een variabel (duurder) tarief. Henk doet er niet aan mee, zegt hij. "Ik ben niet overgestapt en ik betaal geen cent meer dan ik heb afgesproken." Tot het einde van de looptijd van zijn contract blijft hij het bedrag betalen dat contractueel is afgesproken.

ACM doet onderzoek

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) kondigde op 22 oktober aan dat het onderzoek deed naar twee energieleveranciers, waarvan DGB Energie er één is. "Het zomaar stoppen of aanpassen van een energiecontract met vaste tarieven is niet toegestaan", meldt de ACM in een persverklaring. Op vragen van RTV Oost bevestigt woordvoerder Tjitte Mastenbroek van de ACM dat het onderzoek naar DGB nog steeds loopt, maar dat hij er inhoudelijk niets over kan zeggen.

Klacht van Sinaasappel

Op het klachtencompas, een initiatief van de Consumentenbond, staan inmiddels tientallen klachten over de Hardenbergse energieleverancier. Iemand schrijft: "Wij zijn sinds 17 maart 2021 klant bij DGB en ons contract van vijf jaar met vaste prijzen is opeens opgezegd. Dat kan blijkbaar zomaar. Als wij voortijdig over wilden stappen kostte dat 2.500 euro! Wij willen dit contract behouden, en anders een vergoeding voor de meerprijs die wij nu moeten gaan betalen bij een andere energieleverancier."

De Consumentenbond sommeerde DGB Energie om de eenzijdige stopzetting van energiecontracten terug te draaien. Het beëindigen van de vaste contracten is volgens de bond in strijd met de wet en de eigen algemene voorwaarden. Woordvoerder Gerard Spierenburg zegt dat door DGB niet is gereageerd op de sommatie. De Consumentenbond houdt de situatie nauwlettend in de gaten en zal als het kan actie ondernemen.

Geen reactie

RTV Oost heeft meerdere keren geprobeerd om een reactie te krijgen van de energieleverancier. Een keer lukt het om een medewerkster van de klantenservice aan de telefoon te krijgen. Zij zegt dat ze "niet bevoegd is om antwoord te geven op onze vragen en dat we een mail moeten sturen naar een algemeen e-mailadres." Die mail stuurden we, maar ook daarop is geen reactie gekomen.