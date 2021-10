Wormuth hoopt op nieuwe stunt van Heracles tegen Ajax

Ajax heeft de laatste jaren moeite in de uitduels bij Heracles Almelo. Van de laatste vier duels won de thuisploeg er drie. Vorig jaar was Ajax wel de betere. Trainer Frank Wormuth weet dat de Amsterdammers in bloedvorm zijn, maar hoopt wel op een stunt.

"We hebben de tegenstander natuurlijk geanalyseerd", begint de Duitse oefenmeester. "We weten wat ze kunnen maar hebben ook de mindere kanten gezien. Dat willen we op het veld ook laten zien, maar uiteindelijk zijn er vier, vijf situaties, die we, als we in de zwakte van de tegenstander spelen, willen benutten. En dan zelf ook te scoren."

David en Goliath

"In de slotfase zou het een voordeel kunnen zijn dat Ajax al met het hoofd bij het duel tegen Borussia Dortmund van komende week is. Dat de spelers dan iets gas terug zouden kunnen nemen. De trainer van de tegenstander in de beker heeft gezegd, zo lang mogelijk tegen Heracles de nul houden en dan counteren. En nu is de David-Goliath-relatie andersom. Nu zijn wij David en moeten wij zo lang mogelijk de nul houden. En misschien in de counter scoren" zegt Wormuth over het duel van morgen.

De wedstrijd begint om 18.45 uur en is te volgen via Radio Oost en onze online kanalen.