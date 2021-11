Foutje bedankt: onderwereldfiguur uit Almelo geeft politie pikant bewijs tegen zichzelf

De Almelose onderwereldfiguur M. bracht de afgelopen jaren meerdere keren bewijsstukken naar de recherche in grote Twentse misdaadzaken. Wat hij niet had bedacht, is dat hij op die manier ook belastend bewijs over zichzelf had ingeleverd. Deze zomer werd hij opgepakt, omdat hij zes vrouwen in de illegale prostitutie zou hebben gebracht.

Het gaat om vrouwen uit Zuid Amerika, die op eigen gelegenheid naar Nederland waren gekomen. De Almeloër zou samen met een man uit Enschede hun huisvesting hebben geregeld en ervoor gezorgd hebben dat de dames zich konden prostitueren. Dat gebeurde volgens het OM niet perse onder dwang, maar wel zonder papieren. Vandaag stonden de twee verdachten voor een eerste keer in het openbaar voor de rechtbank.

Zonder papieren

De vrouwen werden op meerdere plaatsen in de regio ingezet, waaronder Almelo, Hengelo, Enschede en Kampen. Omdat alles zonder benodigde papieren ging, zijn ze volgens het OM strafbaar. "Verdachten hebben zich jarenlang ingelaten met illegale prostitutie. Hij had er simpelweg zijn beroep van gemaakt, want het is een lucratieve bezigheid."

Assertieve dames

De verdediging van de twee wil benadrukken dat er geen sprake was van dwang. "Het gaat om assertieve dames, die in bepaalde chatgroepen zitten en zo hun diensten aanbieden." Volgens de advocaten zijn de prostituees actief geweest over de hele wereld, "Dubai, Turkije, noem het maar op." Dat de twee verdachten aardig voor de dames waren, zou blijken uit liefdesberichtjes van de vrouwen.

Bewijsstukken

Zoals hierboven beschreven, komt de naam van de Almelose M. vaker voor in grote justitiële onderzoeken. Zo bracht hij bewijsstukken aan tegen de zelfbenoemde Twentse Godfaher Simo D., de man die vanuit de Duitse cel verschillende moordaanslagen in Twente zou hebben aangestuurd. Ook verklaarde M. tegen de zogenoemde 'martelbende', een club Tukkers die incasso-acties uitvoerde in het criminele milieu.

Het bewijs leverde hij geregeld digitaal bij de politie aan. Maar tussen dat materiaal zat kennelijk ook bewijs dat hij zich samen met zijn Enschedese medeverdachte bezig hield met illegale prostitutie. Zijn advocaat geeft er nog een kwinkslag aan: "Het geeft maar aan hoe goed de intenties van hem zijn."

Wanneer het eindproces tegen M. en zijn medeverdachte dient, is nog niet bekend.