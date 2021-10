Hoger beroep Kruipruimtemoord: "Ik zag in een film hoe je met ammoniak sporen van een wapen wist"

Gedurende het gesprek met de voorzitter van de rechtbank en raadsheren doet de G. zijn kant van het verhaal. Volgens hem was Deniz zwaar verslaafd aan coke en had hij eerder geprobeerd met een mes zijn eigen pols door te snijden.

Op de bewuste avond in 2018 was Deniz naar zijn huis gekomen. Hij kwam vaker bij hem om coke te gebruiken. Op zeker moment ging het slachtoffer naar boven, en ging de G. naar de keuken om wijn in te schenken.

Op dat moment, zegt de G., hoorde hij dat Deniz een wapen doorlaadde in de kamer. De G. ging terug de kamer in, waar De G. het wapen op zijn hoofd zette, het even op De G. richtte en daarna weer op zichzelf. De G. zegt vervolgens dat hij probeerde het wapen af te pakken, waarop het afging.

Vermist

De voorzitter en raadsheren stellen een flink aantal vragen aan de verdachte, vooral waarom hij niet meteen de hulpdiensten heeft gebeld maar in plaats daarvan uiteindelijk het lichaam in stukken zaagde om in de kruipruimte van zijn woning te verstoppen. Mark de G. heeft vervolgens gedaan of hij van niets wist, en de familie van het slachtoffer geholpen met zoeken naar Deniz, die op dat moment als vermist werd beschouwd.

Volgens De G. was hij bang dat hij de schuld zou krijgen. Dat hij verdacht zou worden van moord.

De voorzitter en raadsheren vragen aan Mark de G. waarom hij het wapen heeft schoongemaakt, uit elkaar heeft gehaald en in verschillende delen heeft weggegooid. Ze vinden het vooral opmerkelijk dat hij zo grondig met ammoniak alle sporen heeft uitgewist. “Want u komt op me over als een intelligent persoon die over dingen nadenkt. Heeft u er niet over nagedacht dat u hiermee ook sporen uitwiste die u zouden vrijpleiten?”

Boondock Saints

Volgens Mark de G. heeft hij daar niet bij stilgestaan. "Deniz zette een pistool tegen zijn hoofd. Ik heb geprobeerd het wapen uit zijn handen te trekken. Ik had met twee handen zijn handen vast toen het wapen afging. Ik dacht: nu heb ik kruitsporen op mijn handen. Dat had ik wel eens op CSI gezien. En dan zouden ze mij verdenken van moord. Ik heb het wapen met ammoniak schoongemaakt, dat had ik gezien in de film Boondock Saints."

Er zijn ook vragen over het wapen zelf. Hoe wist Deniz dat het wapen in het huis was? Volgens de G. dacht hij eerst dat Deniz het had gezien toen hij het weekend ervoor in zijn huis op zoek was naar cocaïne. Of misschien had een andere persoon, degene die het wapen had geleverd, dit tegen Deniz gezegd? De G. weet het zelf ook niet, zegt hij. "Ik snap dat mijn verhaal vragen oproept. Het is makkelijk om een kloppend verhaal te verzinnen. Dat heb ik niet gedaan. Ik vertel u de waarheid."

Details

Toch zijn er veel details in het verhaal waar de voorzitter en raadsheren op doorvragen: hoe kan het dat de G. vanuit de keuken hoorde dat Deniz het wapen doorlaadde? Terwijl ook de tv aanstond? Waarom heeft hij het wapen gedemonteerd en op verschillende plekken weggegooid?

Een van de raadsheren vat het samen in twee vragen aan Mark de G.: "Is er in het dossier volgens u bewijs dat absoluut aantoont Deniz zelfmoord pleegde? Of is er bewijs in het dossier dat absoluut aantoont dat u hem niet heeft neergeschoten?" Na een lange denkpauze antwoordt de G. op beide vragen ontkennend.

Ook wordt een getuigenis van een medegedetineerde aangehaald, waarin deze in eerste instantie claimde dat de G. tegen hem had gezegd dat hij "Deniz had afgeknald."

De G. Zou in de gevangenis over zijn daad hebben opgeschept. De getuigenis is later weer ingetrokken, maar de rechter zegt tegen de G.: "Ik weet dat er in de gevangenis zeer wordt neergekeken op verklikkers. Dat maakt het lastig. Want in eerste instantie zou dit een belastende verklaring zijn voor u, die later weer is teruggetrokken. Dat kan natuurlijk ook zijn gebeurd uit angst voor gevolgen." Volgens de G. is het onzin, en heeft hij nooit opgeschept over de daad omdat hij volgens hem onschuldig is.

Metaaldeeltje

Met het hoger beroep wil de G. juist dat er nieuw bewijs wordt gevonden, door onderzoek te doen naar het metaaldeeltje wat bij de wond op het slachtoffer is aangetroffen. Het stuk metaal van circa een halve vierkante centimeter groot, was voor de rechter in eerste instantie het doorslaggevende argument om te zeggen dat Deniz geen zelfmoord kon hebben gepleegd.

Volgens het forensisch onderzoek zou het metaal namelijk erop wijzen dat er een stuk metaal tussen het wapen en het hoofd van Deniz heeft gezeten, zoals misschien een metalen asbak, waarmee Deniz probeerde zich te verdedigen. Volgens de verdediging moet het metaaldeeltje in de loop van het wapen hebben gezeten en bij het fatale schot in de wond terecht zijn gekomen. De loop is overigens een van de onderdelen van het wapen dan nog niet is teruggevonden.

Druk

De G. zou zich onder druk gezet hebben gevoeld door Deniz. Deniz zou hem hebben gedwongen een grote wietplantage te beginnen. En de G. zou daarover tegen zijn moeder hebben gezegd "liever acht jaar in de gevangenis dan tien jaar slaaf van een Turk.”

De G. werpt tegen dat hij alleen weer wiet wilde telen als manier om uit het criminele circuit te stappen. “Ik wilde een wietplantage starten om dat later op te laten rollen zodat ik gearresteerd kon worden en dan eindelijk van alles af zou zijn.”

"Vaag en ongeloofwaardig"

Volgens de advocaat van de nabestaanden is De G.’s uitleg een 'vaag en ongeloofwaardig verhaal'. Waarom zou Deniz op zoek gaan naar drugs in zijn huis? Waarom zou hij drugs halen bij de verdachte, hij had zelf voldoende drugs? Waarom zou hij pistool van verdachte gebruiken als deze zelf een wapen had. Waarom zou hij eerst op verdachte richten en dan op zichzelf? Waarom zijn er geen sporen van Deniz gevonden op het kastje waar het wapen lag?”

Na het ondervragen van de verdachte is het aan de nabestaanden om gebruik te kunnen maken van hun spreekrecht. De zeer emotionele moeder van Deniz noemt hem een 'mensenslager': "Tijdens de zoektocht naar Deniz heeft hij zelf meegezocht. Zo schijnheilig en gewetenloos is hij. Terwijl hij tegen ons zei: maak je geen zorgen over een paar dagen is hij weer thuis. En ondertussen was hij bezig met het in stukken snijden en verstoppen van het lichaam van Deniz."

Ook twee dochters van het slachtoffer vertellen over het verlies van hun vader, wat ze De G. zeer kwalijk nemen. Hierop reageert De G.: "Ik heb jullie vader niet vermoord. Wat ik verder heb gedaan is vreselijk, maar ik heb jullie vader niet vermoord."

Woensdag gaat de zaak verder. Wanneer de uitspraak komt is niet bekend, al gaf de voorzitter aan het begin van de zitting aan dat dat gezien de complexiteit van de zaak waarschijnlijk langer duurt dan twee weken.