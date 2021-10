Zwolle komt belofte voor goedkopere woningen in Breezicht Noord niet na

Doordat huizen duurder worden, schuiven veel huizen een segment op, waardoor de verdeling nu waarschijnlijk 20/20/60 wordt. "Met maatregelen kan dit worden beperkt tot 20/30/50", staat in collegevoorstel, waarover de raad maandag stemt.

De gemeente kan niet zomaar een ander type woningen bouwen in Breezicht-Noord, staat in een persbericht. "Dat zou ongeveer een jaar vertraging opleveren, terwijl er veel Zwollenaren opzoek zijn naar een woning."

"Bovendien zouden andere soort woningen minder goed aansluiten bij de woonwensen van inwoners op deze plek, want de vraag naar ruime eengezinswoningen blijft."

Andere delen van Stadshagen

De oplossing ligt in andere delen van Stadshagen, zegt de gemeente. "We onderzoeken of het wel mogelijk is om te bouwen in de andere nieuwe wijken in Stadshagen, zoals de Tippe." De 30/40/30-verdeling blijft dan 'stads breed' het uitgangspunt.

Oppositiepartijen PvdA, SP, D66 en CDA voelen zich overvallen door het collegevoorstel. David Hof (D66): "Het college roept de raad op stel en sprong bijeen, terwijl zij dit zelf al maandenlang ziet aankomen. Dat voelt niet goed, zeker niet bij zo'n belangrijk besluit dat mensen direct raakt."

"Nog lang niet alle mogelijkheden zijn onderzocht", zegt Brammert Geerling (SP). "In andere gemeenten is het wel mogelijk om betaalbaar te blijven bouwen, waarom lukt het hier dan niet? Waarom we bijvoorbeeld niet meer sociale woningbouw kunnen toevoegen is mij volstrekt onduidelijk."

Aanvullend onderzoek

Maandagavond vraagt de oppositie in een motie om aanvullend onderzoek naar mogelijkheden om toch de betaalbare woningen in dit project te kunnen behouden. Ook willen de partijen weten wat de consequenties zijn voor andere woningbouwprojecten en daarover in gesprek met betrokken partijen.